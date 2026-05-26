8-0 sonrası kovulmuştu, yeni adresi Türkiye olacak
26.05.2026 12:25
Son takımında 8-0 kazanmasına rağmen görevine son verilen Brezilyalı teknik direktör Türkiye'de görev alabilir.
Son olarak Brezilya ekibi Flamengo'da görev alan ve kulübe tarihi başarılar getiren ancak 8-0 kazandıkları son maç sonrası görevi son erdirilen Filipe Luis, Süper Lig ekipleriyle temasta.
Beşiktaş'ta yeni futbol direktörü Önder Özen'in yönetiminde teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar Brezilyalı çalıştırıcıyla temas kurdu.
A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılarda ibre Brezilyalı çalıştırıcı Luis'e döndü.
40 yaşındaki Luis'in Beşiktaş'ın hoca adayları arasında ilk sıralara yükseldiği ifade edildi.
Murat Kılıç ve Önder Özen'in genç teknik adamla ile görüşme yapmak ve ikna etmek için yurt dışına gittiği iddia edildi.
Copa Libertadores ve Brezilya Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Luis'in kovulması Brezilya'da şaşkınlıkla karşılanmıştı. Kulüp ayrıca Luis yönetiminde Brezilya Kupası'nı da kazanmıştı.
Takımın başında 100 maça çıkan Luis, 2.10'luk ortalama elde etmişti. Flamengo ocak ayında Brezilya Süper Kupası'nı finalde kaybetmişti.
Genç teknik direktör kariyerine Flamengo U17 takımında başlamıştı