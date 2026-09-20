8-0'lık Fenerbahçe maçı sonrası istifa etti

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, Pulat'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Kulübün bildirisinde şöyle denildi:

"Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.

Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."