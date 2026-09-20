8-0'lık Fenerbahçe maçı sonrası istifa etti
20.09.2026 20:25
Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat, Fenerbahçe karşısında alınan farklı yenilgi sonrası istifa etti.
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıktı.
Konuk ekip, Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 8-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Bu sezon oynadığı 6 maçın 5'inde mağlup olan Eyüpspor'da maç sonunda ayrılık yaşandı.
Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, görevinden istifa etti.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, Pulat'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.
Kulübün bildirisinde şöyle denildi:
"Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.
Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."