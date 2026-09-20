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8-0'lık Fenerbahçe maçı sonrası istifa etti

20.09.2026 20:25

Selim Başeğmezer

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Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat, Fenerbahçe karşısında alınan farklı yenilgi sonrası istifa etti.

8-0'lık Fenerbahçe maçı sonrası istifa etti
Anadolu Ajansı

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıktı.

 

Konuk ekip, Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 8-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

8-0'lık Fenerbahçe maçı sonrası istifa etti 1
Anadolu Ajansı

Bu sezon oynadığı 6 maçın 5'inde mağlup olan Eyüpspor'da maç sonunda ayrılık yaşandı.

 

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, görevinden istifa etti.

8-0'lık Fenerbahçe maçı sonrası istifa etti 2
Anadolu Ajansı

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, Pulat'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

 

Kulübün bildirisinde şöyle denildi:

 

"Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.

 

Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

8-0'lık Fenerbahçe maçı sonrası istifa etti 3
Anadolu Ajansı

Maç sonunda konuşan Pulat, "Şu an yönetimimizle oturacağız. Masanın üstüne her şeyi koyup istişare yapacağız. Sorumluluk noktasında ben üstüme düşeni yapacağım." demişti.

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