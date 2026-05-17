87. dakikada gol geldi, her şey değişti. Süper Lig'de mucize, büyük sevinç ve gözyaşları
17.05.2026 22:24
Süper Lig'de 34. haftanın sonuna gelinirken, oynanan maçların son dakikaları nefes kesti.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken dikkat çeken anlar yaşandı.
İLK YARIDA 2-0'LIK ÜSTÜNLÜK
Konuk ekip Eyüpspor, 17. dakikada Legowski ile 36. dakikada Metehan Altunbaş'ın golleriyle 2-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.
FRED VE KEREM'İN GOLLERİ İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ
İkinci devreye rakip yarı alanda daha fazla oynayarak başlayan Fenerbahçe, 68. dakikada Fred ile farkı 1'e indirdi.
Sarı-lacivertliler, 79 ve 82. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle rakibi karşısında geri dönerek 3-2 öne geçti.
ANTALYASPOR'UN GOLÜ GELDİ
Bu esnada Antalyaspor, Kocaelispor karşısında 1-0 öne geçti ve puan durumunda Eyüpspor'un üstünde yer aldı.
EYÜPSPOR, 87'DE LİGE TUTUNDU
Kadıköy'de 3-2 mağlup olan Eyüpspor, Süper Lig'de küme düşmemek için 1 gole ihtiyaç duydu. Konuk ekip, ihtiyaç duyduğu golü 87. dakikada Talha Ulvan ile buldu.
Ulvan'ın ceza sahası dışından vuruşu Oosterwolde'ye çarparak ağlarla buluştu ve skor 3-3'e geldi.
Karşılaşma, 3-3'lük beraberlikle sona erdi ve Eyüpspor, bu skorla Süper Lig'de kalmayı başardı. Antalyaspor ise küme düştü.
Müsabakada son düdüğün gelmesinin ardından Eyüpsporlu futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.
Teknik heyet ve yedek kulübesindeki futbolcular sahaya koşarak girerek sevinirken, bazı futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı.