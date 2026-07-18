90 dakikada 83 milyon dolar. Aslan payı FIFA'nın 13 milyar dolarlık dev pasta
18.07.2026 20:19
Son Güncelleme: 19.07.2026 09:10
Dünya Kupası'nda final maçı 83 milyon dolarlık 90 dakikaya sahne olacak. Reklam tartışmalarıyla geçen turnuvanın bitiminde bile FIFA eleştirilmeye devam ediyor.
POLEMİKLER DEVAM EDİYOR
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika olmak üzere toplam üç ülkede düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev finale geri sayım başlarken turnuvaya harcanan para, reklam gelirleri, son 90 dakikada edilecek gelir dikkat çekti.
Reklamların sıklığı ve su molaları nedeniyle futbol dünyası turnuva boyunca eleştirilerini ayyuka çıkardı ancak FIFA bu tartışmaların yersiz olduğu görüşünde.
SADECE SU MOLALARINDAN 1 MİLYAR DOLAR
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan 3 dakikalık su molası ve reklam arası futbolseverler tarafından eleştirilere neden olmuştu.
Su molası reklamlarından küresel ölçekte yaklaşık 1 milyar dolar elde edildiği ön görülürken, futbol dünyası FIFA'yı daha fazla reklam geliri almak için oyunun hızını yavaşlattığı ve seyir zevkini düşürdüğü gerekçesiyle eleştirmişti.
MAÇLAR DÖRDE BÖLÜNDÜ
Takımların su molalarındaki boşlukta kanallar anlaşma gereği reklam yayınlama hakkına sahipti.
Bu uygulamayla birlikte devre arası da hesaba katıldığında Dünya Kupası'ndaki maçların oynandığı kısımlar dörde bölüdü.
FIFA'DAN POLEMİKLERE YANIT
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası’ndaki su molalarından FIFA’nın herhangi bir gelir elde etmediğini savunmuştu.
Infantino, su molalarından ek gelir elde etmediklerini ifade ederek, "Ticari anlaşmalar çok önceden imzalandı. Bu bizim için tamamen sportif bir mesele." ifadelerini kullanmıştı.
83 MİLYON DOLARLIK 90 DAKİKA
İspanya ile Arjantin arasında oynanacak dev finalde, FIFA para yağdıracak.
Şampiyon olan ülke 50 milyon dolar, ikinci takım 33 milyon dolar alacak.
Bu rakamlarla birlikte FIFA'nın toplam dağıttığı para 727 milyon doları bulacak.
FIFA'NIN KAZANCI, KASAYI DOLDURDULAR
Turnuvadan daha fazla reklam ve gelir pastası elde etmeyi hedefleyen FIFA, takım sayısını 32'den 48 takıma çıkararak genişletme kararıyla Dünya Kupası'nda ilk yaşatma kararı almıştı.
Turnuvanın başından sonuna elde edilecek gelirin 13 milyar doları aşması bekleniyor. ABD, Meksika ve Kanada ayağında bu rakam sadece 1,5 ayda 9 milyar dolarla devasa bir pastaya sahip.
GELİRLER DÖRT ANA BAŞLIKTA TOPLANIYOR
Bu gelir kalemlerinin içerisinde yayın hakları, bilet ve konaklama, ticari ortaklıklar ve reklamlar bulunuyor.
Bu gelirlerin çoğu FIFA'nın kasasında kalıyor. Maçların yayınlandığı ülkelerdeki yerel reklam ve yayın gelirleri ise turnuvanın yayın hakkını satın alan yayıncı kuruluşunda oluyor.
FİNALDEN DEV GELİR
2026 FIFA Dünya Kupası finalinin her iki devresinde uygulanacak olan üçer dakikalık su molaları, devrelerin uzatma dakikaları, normalden uzun sürecek devre arası da hesaba katıldığında finalin en az iki saati bulması bekleniyor.
Müsabakanın 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve penaltılara gitmesi durumunda ise üç saatlik sürenin aşılabileceği aktarıldı.
Dev finalin yüzlerce ülkede canlı yayınlanacak olması ve sürenin artması nedeniyle FIFA, gelirini daha da artıracak.
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM
2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı geçerek şampiyon olan Arjantin, 2026'da da finale yükselmeyi başardı. Son 2 Dünya Kupası'nda final bileti alan Arjantin, 2014'te de Almanya ile final oynamıştı.
2010'da finalde kupayı kazanan İspanya ise 2. kez final sahnesine çıkacak.
Mücadele 19 Temmuz Pazar günü saat 22.00'da oynanacak.