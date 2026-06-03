A Milli Futbol Takımı ABD'ye ulaştı

03.06.2026 04:36

Son Güncelleme: 03.06.2026 05:08

AA

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ABD'nin Florida eyaletine ulaştı.

A Milli Futbol Takımı ABD'ye ulaştı
Anadolu Ajansı

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Uluslararası Havalimanı'na indi.

A Milli Futbol Takımı ABD'ye ulaştı 1
Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı.

 

Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafileyi, otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla destekledi. Başkan Hacıosmanoğlu, yolculuğun iyi geçtiğini söyledi.

MİLLİ TAKIM'IN MAÇ TAKVİMİ 2
Anadolu Ajansı

MİLLİ TAKIM'IN MAÇ TAKVİMİ

Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.

 

Bu karşılaşma ile Miami'deki hazırlıklarını tamamlayacak milli takım, 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına gidecek.

 

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı ABD'ye ulaştı 3
Anadolu Ajansı

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI KADROSU

 

Yapılan açıklama sonrası kırmızı-beyazlıların Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 isim şöyle:

 

Kaleciler:

 

Altay Bayındır

 

Mert Günok

 

Uğurcan Çakır

 

Savunmacılar:

 

Abdülkerim Bardakcı

 

Çağlar Söyüncü

 

Eren Elmalı

 

Ferdi Kadıoğlu

 

Merih Demiral

 

Mert Müldür

 

Ozan Kabak

 

Samet Akaydin

 

Zeki Çelik

A Milli Futbol Takımı ABD'ye ulaştı 4
Anadolu Ajansı

Orta Sahalar:

 

Hakan Çalhanoğlu

 

İsmail Yüksek

 

Kaan Ayhan

 

Orkun Kökçü

 

Salih Özcan

 

 

A Milli Futbol Takımı ABD'ye ulaştı 5
Anadolu Ajansı

 

Forvetler:

 

Arda Güler

 

Barış Alper Yılmaz

 

Can Uzun

 

Deniz Gül

 

İrfan Can Kahveci

 

Kenan Yıldız

 

Kerem Aktürkoğlu

 

Oğuz Aydın

 

Yunus Akgün

A MİLLİ TAKIM'IN GRUBU 6
Anadolu Ajansı

A MİLLİ TAKIM'IN GRUBU

A Milli Takım; ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda boy gösterecek.

 

 

Ay-yıldızlılar; ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda kozlarını paylaşacak.