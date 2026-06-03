A Milli Futbol Takımı ABD'ye ulaştı
03.06.2026 04:36
Son Güncelleme: 03.06.2026 05:08
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ABD'nin Florida eyaletine ulaştı.
Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Uluslararası Havalimanı'na indi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı.
Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafileyi, otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla destekledi. Başkan Hacıosmanoğlu, yolculuğun iyi geçtiğini söyledi.
MİLLİ TAKIM'IN MAÇ TAKVİMİ
Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.
Bu karşılaşma ile Miami'deki hazırlıklarını tamamlayacak milli takım, 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına gidecek.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI KADROSU
Yapılan açıklama sonrası kırmızı-beyazlıların Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 isim şöyle:
Kaleciler:
Altay Bayındır
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Savunmacılar:
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik
Orta Sahalar:
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Forvetler:
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
A MİLLİ TAKIM'IN GRUBU
A Milli Takım; ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda boy gösterecek.
Ay-yıldızlılar; ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda kozlarını paylaşacak.