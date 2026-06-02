A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası için ABD'ye uçtu
02.06.2026 15:03
Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı kafilesi turnuva için ABD'ye gitti.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı çiçekler ve bando eşliğinde ABD'ye uğurlandı.
Otobüsle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden hareket eden ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla ABD'ye hareket etti.
Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inecek milli takım, sonrasında Miami'ye geçecek.
ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00 BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
MİLLİ TAKIM KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
MAÇ PROGRAMI
14 Haziran Pazar:
07.00 Avustralya-Türkiye (BC Place Vancouver)
20 Haziran Cumartesi:
06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area)
26 Haziran Cuma:
05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles)