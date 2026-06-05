A Milli Takım, dünyanın dilinde. "En iyi kadro Türkiye'de"

05.06.2026 12:37

Selim Başeğmezer

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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda yer alacağı D Grubu'nun analizi yapıldı. Ay-yıldızlılar için kullanılan ifadeler dikkat çekti.

A Milli Takım, dünyanın dilinde. "En iyi kadro Türkiye'de"
Reuters

A Milli Takım; ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda boy gösterecek.

 

Ay-yıldızlılar; ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda kozlarını paylaşacak.

"EN DENGELİ GRUP" 1
Reuters

"EN DENGELİ GRUP"

ABD'nin önde gelen spor medya kuruluşlarından ESPN, yaptığı turnuva değerlendirmesinde grupları tek tek analiz etti.

 

Ev sahibi ABD'nin de yer alacağı D Grubu için turnuvanın en dengeli grubu yorumu yapılırken, hangi takımın sonuncu ya da birinci olacağının kolay tahmin edilemeyeceği ifade edildi.

"ABD'DE BÜYÜK BASKI VAR" 2
Reuters

"ABD'DE BÜYÜK BASKI VAR"

Teknik direktör Mauricio Pochettino yönetimindeki ABD'nin üstünde büyük bir baskı olduğuna dikkat çekilirken, takımdan beklentinin eleme turlarında ses getirmesi olduğu yazıldı. ABD'nin en iyi performansını sergilemesi halinde birkaç maç kazanabileceği belirtildi.

"GRUPTAKİ EN İYİ KADROYA SAHİP" 3
Anadolu Ajansı

"GRUPTAKİ EN İYİ KADROYA SAHİP"

ESPN'in değerlendirmesinde Türkiye'ye ayrı parantez açıldı ve "Gruptaki en iyi kadroya sahip" yorumu yapıldı.

"AVANTAJLI KURA İHTİMALİ VAR" 4
Reuters

"AVANTAJLI KURA İHTİMALİ VAR"

A Milli Takım'ın grup etabını lider tamamlaması durumunda bir sonraki turda avantajlı bir kura çekme olasılığı olduğu vurgulandı.

AVUSTRALYA VE PARAGUAY YORUMU 5
Reuters

AVUSTRALYA VE PARAGUAY YORUMU

Avustralya ve Paraguay'ın kolay lokma olmadığı aktarılırken, Paraguay'ın Dünya Kupası'nda herkes için zorlu bir rakip olarak görüleceğine dikkat çekildi.

D GRUBU MAÇ PROGRAMI 6
Reuters

D GRUBU MAÇ PROGRAMI

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu Fikstürü

 

13 Haziran Cumartesi, 04.00

ABD-Paraguay

 

14 Haziran Pazar, 07.00

Avustralya-Türkiye

 

20 Haziran Cumartesi, 01.00

ABD-Avustralya

 

20 Haziran Cumartesi, 06.00

Türkiye-Paraguay

 

26 Haziran Cuma, 05.00

Paraguay-Avustralya

Türkiye-ABD

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