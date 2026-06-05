A Milli Takım, dünyanın dilinde. "En iyi kadro Türkiye'de"

ABD'nin önde gelen spor medya kuruluşlarından ESPN, yaptığı turnuva değerlendirmesinde grupları tek tek analiz etti.

Ev sahibi ABD'nin de yer alacağı D Grubu için turnuvanın en dengeli grubu yorumu yapılırken, hangi takımın sonuncu ya da birinci olacağının kolay tahmin edilemeyeceği ifade edildi.