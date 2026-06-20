A Milli Takım elendi, futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

20.06.2026 08:21

NTV - Haber Merkezi

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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

A Milli Takım elendi, futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
NTV

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında A Milli Takım, tamam ya da devam maçına Paraguay karşısında çıktı.

 

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan müsabaka, Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

GOL BİR TÜRLÜ GELMEDİ 1
Reuters

GOL BİR TÜRLÜ GELMEDİ

Maç boyunca birçok denemede bulunan milliler, fileleri sarsamadı ve turnuvaya erken veda etti.

MAÇ SONU BÜYÜK ÜZÜNTÜ 2
Reuters

MAÇ SONU BÜYÜK ÜZÜNTÜ

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım'da turnuva kadrosunda bulunan futbolcular, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

A Milli Takım elendi, futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı 3
Reuters

Son düdüğün gelmesiyle birlikte birçok futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

A Milli Takım elendi, futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı 4
Reuters

Can Uzun, Mert Müldür ve Merih Demiral'ın gözyaşları kameralara yansıdı.

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