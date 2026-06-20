A Milli Takım elendi, futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
20.06.2026 08:21
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından futbolcular büyük üzüntü yaşadı.
NTV
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında A Milli Takım, tamam ya da devam maçına Paraguay karşısında çıktı.
San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan müsabaka, Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Reuters
GOL BİR TÜRLÜ GELMEDİ
Maç boyunca birçok denemede bulunan milliler, fileleri sarsamadı ve turnuvaya erken veda etti.
Reuters
MAÇ SONU BÜYÜK ÜZÜNTÜ
24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım'da turnuva kadrosunda bulunan futbolcular, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.