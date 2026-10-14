A Milli Takım için 2 maçlık teknik direktör iddiası ve sürpriz aday
14.10.2026 15:55
Vincenzo Montella sonrası göreve gelecek isim merak edilen A Milli Takım için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
UEFA Uluslar A Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ve oynadığı 4 maçta henüz puanı bulunmayan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı.
İtalyan çalıştırıcının yerine öne çıkan adaylar arasında Arda Turan'ın olduğu iddia edilmişti ancak genç çalıştırıcı, yaptığı açıklamayla Shakhtar'dan ayrılmayacağını dile getirmişti.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Arda Turan sonrası gündemine aldığı plan ve isim için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Sabah'ın haberine göre Arda Turan ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan TFF, bambaşka bir formül geliştirdi.
Haberde TFF'nin A Milli Takım'ı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarında geçici olarak yerli bir teknik direktörle sahaya çıkarmayı planladığı aktarıldı.
Federasyonun gündemindeki ismin ise son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Şenol Güneş olduğu iddia edildi.
74 yaşındaki çalıştırıcı, 18 Mart 2019'da başladığı A Milli Takım görevinden 10 Eylül 2021'de ayrılmıştı.
Ay-yıldızlıların başında 32 maça çıkan Güneş, 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 1.72'lik puan ortalaması tutturmuştu.