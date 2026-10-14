A Milli Takım için 2 maçlık teknik direktör iddiası ve sürpriz aday

UEFA Uluslar A Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ve oynadığı 4 maçta henüz puanı bulunmayan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı.

İtalyan çalıştırıcının yerine öne çıkan adaylar arasında Arda Turan'ın olduğu iddia edilmişti ancak genç çalıştırıcı, yaptığı açıklamayla Shakhtar'dan ayrılmayacağını dile getirmişti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Arda Turan sonrası gündemine aldığı plan ve isim için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.