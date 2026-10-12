A Milli Takım için Arda Turan derken ters köşe. Adaylar ve öne çıkan isim
12.10.2026 15:17
A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine hangi ismin geleceği merak ediliyor.
A Milli Takım'da Vincenzo Montella döneminin resmen sona ermesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı futbolseverlerin merak konusu...
Ay-yıldızlılardaki görev için birçok adayın ismi gündeme gelirken, Arda Turan'ın adı ciddi şekilde anılmıştı.
NTV Muhabiri Gürkan Ak, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) adaylarını ve öne çıkan teknik direktörü açıkladı.
"İHTİMAL ZAYIF"
Ak'ın sözleri şöyle:
"İbrahim Hacıosmanoğlu kendisini düşündüklerini ifade etti ancak burada Arda Turan'ın kendi isteğinden önemli parametreler var. Nedir bu? Shakhtar Donetsk'in düşüncesi çünkü takımın sözleşmeli teknik direktörü ve kulüp, Arda Turan'ın sadece kendi takımına odaklanmasını istiyor. TFF burada opsiyon olarak hem Shakhtar hem de A Milli Takım'ı çalıştırmasını da önerdi, Ukrayna ekibi buna da sıcak bakmıyor. Dolayısıyla Arda Turan'ın A Milli Takım'ı reddettiği haberleri doğru değil, sadece şartlar uygun değil ancak çevresindeki kariyer planlamasını yapan profesyoneller de şu aşamada A Milli Takım'a gitmesinin çok da doğru bir karar olmadığı konusunda önerilerde bulundu kendisine. Bu sebeplerle Arda Turan'ın A Milli Takım'a teknik direktör olma ihtimalinin olmadığını ya da çok çok zayıf olduğunu belirtebiliriz."
"YABANCI ADAYLAR DA VAR"
"TFF'nin listesinde birçok teknik adam var. Sadece yerli teknik direktörler değil yabancı isimlerde var. Yabancılar arasında Didier Deschamps gibi çok önemli futbol adamları da var ama İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önceliği takımı bir Türk teknik direktöre emanet etmek."
ÖNE ÇIKAN ADAY
"Adaylar arasında biraz daha ön plana çıkan isim Abdullah Avcı. Avcı daha önce 2011-13 yılları arasında da milli takımı çalıştırmıştı, çok iyi bir dönem geçirmemişti. İsmi yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Hoca tarafından edindiğimiz bilgi ise Abdullah Avcı hazır. Ekibiyle birlikte çalışıyor. Süper Lig'i ve oyuncuları gözlemlemeye devam ediyor. Bir teklif gelirse Abdullah Avcı, A Milli Takım'a gelmeyi kabul edecek. Görüntü ve bilgimiz bu yönde."
"TEKKE DE ADAYLARDAN BİRİ"
"Bunun dışında Fatih Tekke de İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesindeki isimlerden bir diğeri. Güvenebileceği bir ismi yanında istiyor Hacıosmanoğlu."
"ŞENOL GÜNEŞ DÜŞÜNCESİ"
"Burada sadece teknik direktör değil futbol yapılanmasının geçmişte gördüğümüz sisteme dönme ihtimali var. Nedir bu? Fatih Terim'in bir dönem futbol direktörlüğü yaptığı süreç vardı. Yine benzer bir yapılanma bu kez Şenol Güneş ismiyle yapılabilir. Futbol direktörü olarak Şenol Güneş'in getirilip altında bir Türk teknik adam ve yeni yapılanma ve bunun kasım ayına kadar netleştirilmesi planı var TFF'nin çünkü sıradaki maçlar kasım ayında. Şenol Güneş buna nasıl yaklaşır bilemiyoruz. Resmi tekliflerin gitmediğini tekrar belirtelim ama zaten İbrahim Hacıosmanoğlu, Şenol Güneş'i çok yakından takınıyor. Aslında Haziran 2026'da da böyle bir düşüncesi vardı TFF'nin. O yapılanmayı şimdi devreye sokabilirler."