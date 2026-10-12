A Milli Takım için Arda Turan derken ters köşe. Adaylar ve öne çıkan isim

Ak'ın sözleri şöyle:

"İbrahim Hacıosmanoğlu kendisini düşündüklerini ifade etti ancak burada Arda Turan'ın kendi isteğinden önemli parametreler var. Nedir bu? Shakhtar Donetsk'in düşüncesi çünkü takımın sözleşmeli teknik direktörü ve kulüp, Arda Turan'ın sadece kendi takımına odaklanmasını istiyor. TFF burada opsiyon olarak hem Shakhtar hem de A Milli Takım'ı çalıştırmasını da önerdi, Ukrayna ekibi buna da sıcak bakmıyor. Dolayısıyla Arda Turan'ın A Milli Takım'ı reddettiği haberleri doğru değil, sadece şartlar uygun değil ancak çevresindeki kariyer planlamasını yapan profesyoneller de şu aşamada A Milli Takım'a gitmesinin çok da doğru bir karar olmadığı konusunda önerilerde bulundu kendisine. Bu sebeplerle Arda Turan'ın A Milli Takım'a teknik direktör olma ihtimalinin olmadığını ya da çok çok zayıf olduğunu belirtebiliriz."