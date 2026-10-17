A Milli Takım için daha önce hiç konuşulmamış aday. Büyük sürpriz
17.10.2026 09:34
A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası daha önce hiç gündeme gelmemiş bir adayın ismi ortaya atıldı.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar, 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlılar, Belçika'nın ardından 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak.
Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası henüz teknik direktörlük görevi için herhangi bir isimle anlaşmaya varılmamıştı.
Birçok adayın ismi gündeme gelirken, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2 maçlık geçici bir formül ürettiği iddia edildi.
SÜRPRİZ İSİM
Milliyet'in haberine göre TFF, gelecek yıl yapılacak olağan seçimli genel kurul nedeniyle yeni yönetim için bağlayıcı bir teknik direktör getirmek istemiyor.
Haberde TFF'nin Genç Milli Takımlar Teknik Koordinarötürü Samet Aybaba'yı A Milli Takım'ın başına getirmeyi planladığı kaydedildi.
Ayrıca iki maçlık süreçte Aybaba'nın alacağı sonuçların da geleceğini etkileyebileceği öne sürüldü.
KONUŞULAN ADAYLAR
Öte yandan TFF'nin görüştüğü iddia edilen isimler de tek tek ortaya çıkmıştı.
Federasyon yetkililerinin Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'a teklif götürdüğü iddia edilmişti.
"HEYECAN VERİCİ AMA..."
Turan, ay-yıldızlılar ile adının anılmasıyla ilgili gelen soruyu şöyle yanıtlamıştı:
"Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim."
"Bu durumla ilgili olarak son zamanlarda beni en çok üzen şey, ikna edilmek isteniyormuşum gibi iddialar yansıtılması oldu. Bu gerçekten beni rahatsız ediyor. Ben Türk vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyetimizin vatandaşıyım ve bir şeye ikna olmam gerekiyormuş konumunda olmamalıyım. Sözleşmem süresi boyunca Shakhtar Donetsk'e verdiğim sözler, kulübün ve çocukları için buradayım. Savaş devam ederken Shakhtar'ı yarı yolda bırakmayacağım."
AVCI: "TÜRK FUTBOLU ADINA HAYIRLI OLSUN"
Gündeme gelen bir diğer aday olan Abdullah Avcı ise henüz kendisine teklif gelmediğini dile getirmişti.
Avcı şu şekilde konuşmuştu:
"Adımın geçmesi çok güzel bir şey. Milli takım, çok özel ve değerli bir yer. Hem genç milli takımda hem de A takımda görev yapan bir teknik direktör olarak adımın geçmesi beni mutlu ediyor. Gerçekçi konuşmak gerekirse şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok. Türk futboluna, ülkeye ve bayrağa hizmet etmek, her teknik adamın istediği, arzuladığı, başaracağına inandığı bir ortamdır. Bunu yaşamış birisi olarak bu duyguları böyle yaşamaya devam edeceğiz. Verilecek herhangi bir karara, 'Türk futbolu adına hayırlı olsun.' demekten başka bir şansımız yok. Şu an itibarıyla beklemek, seyretmek ve görmek en güzeli. Ülke futbolu için hayırlısı neyse o olsun."