A Milli Takım için umut dolu sözler. "Uçuş iptal değil, ertelendi | Her şeyin üzerini bu maç örtecek"
15.06.2026 12:15
Spor yazarı Bülent Timurlenk, NTV'de yayınlanan Kupa Günlüğü programında Dünya Kupası için dikkat çeken yorumlarda bulundu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken A Milli Takım da ilk maçına Avustralya karşısında çıkmıştı.
Ay-yıldızlılar, ilk maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak turnuvaya puansız bir başlangıç yapmıştı.
Spor yazarı Bülent Timurlenk; NTV'de yayınlanan Kupa Günlüğü programında kırmızı-beyazlıların performansını, gelecek maçları ve millileri değerlendirdi.
İşte Timurlenk'in sözleri:
"MAÇI İPLE ÇEKECEĞİZ"
"Galiba en verimsiz futbolu oynayan takım bizim takımımız oldu. Çaresi var, ikinci maç. Cumartesiyi iple çekeceğiz."
"UÇUŞ İPTAL OLMADI, ERTELENDİ"
"Biraz Avrupa medyasına da baktım. Şöyle bir beklenti vardı; Inter'den Hakan'ın, Real Madrid'den Arda'nın, Juventus'tan Kenan'ın takımı olarak anons ediliyor. Bu takım açılış maçında Avustralya'ya yenilince büyük haber oluyor. İtalyan gazetelerinden bir tanesi gol sevinci uçak olan Montella'nın uçuşu ertelendi diye atmış manşetini. Ertelendi sadece, iptal olmadı uçuş."
"BU RUH HALİNDEN KURTULMAK GEREKİYOR"
"İkinci maç bizim için ya kazanacağız ya kazanacağız karşılaşması. Çok normal baskı olması. Dijital ve sosyal medya, oyuncuların çektikleri içerikler güzeldi. Her turnuva öncesi oyuncular reklamlarda oynarlar. İnsanlara sanki mağlubiyetin sebebiymiş gibi geliyor. Sanki reklamları mağlubiyetten sonra çekmişler gibi geliyor. Bu ruh halinden ilk kurtulması gerekenler milli oyuncular. Mümkün olduğunca sosyal medya kullanımını azaltıp takım sohbetlerini fazlalaştırmalılar. Artık Montella'nın birinci maçtan çıkarması gereken dersleri çıkarması gerekiyor. Montella da çok üzgün, onun da hayalleri var."
"MONTELLA BİRKAÇ İSMİ DEĞİŞTİRECEK"
"Bu dört gün, sekiz gün gibi geçecek bize. Bizden 8 saat önce ABD-Avustralya maçı var. İlk maç performanslarına bakıyorum, hemen grubun ikinci maçını da kazanmak isteyecek ABD. ABD kazandığı zaman bizim bir şekilde Paraguay maçını kazanmamız gerekiyor. A Milli Takım'ı da bir maçta değerlendirmemek gerekiyor. Eninde sonunda cumartesi sabahı Montella birkaç oyuncuyu değiştirecek. Değiştirmeden aynı kadroyla kaybederse "Ya öbür türlü olsaydı" ile kalan turnuvayı geçirecek."
"TANSİYON GEREĞİNDEN FAZLA YÜKSEK"
"Tansiyon bence gereğinden fazla yüksek. Bunu neyle açıklarsan açıkla bu böyle. Cümleleri dikkatli seçmek lazım, herkese görev düşüyor. Kelimelerin üstünde tepinmemek lazım. Oyuncuların kazanma hayali yok muydu? Elbette vardı. Futbolun doğrularını hiçbir zaman Montella'dan daha iyi bilmeyeceğim ben ama bir maçın tansiyonunun içinde o da seyircilerden biri oldu. Bir reaksiyon, değişiklik bekliyorsun. Tüm bunların üzerini kapatmak için Paraguay maçımız var."
"İLETİŞİMİ AZALTACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"
"Kulağa hoş gelmeyebilir ama TFF Başkanı'nın açıklamasında "Paraguay maçını kazanacağız" cümlesinin dışında bir şey beklemiyorum. Herhangi bir organizasyon bozukluğundan muzdarip değiliz. Kanada'dan ABD'ye geçtik. Hava sıcaklığı daha sıcak olabilir. Bir ülkenin federasyon başkanının "Biz de bu kupayı kazanmak istiyoruz" demesi kadar normal bir şey yok. Senin tarihinde bir üçüncülük var. İletişimi azaltacaklarını düşünüyorum. Maçtan bir gün önce basın toplantısı var. İdmanlarda 15 dakikalık bölümlerde bile oyuncuların yüz ifadesinden işlerin nasıl gittiğini anlayacak arkadaşlar var. 50 kişilik bir kafile, bir tesisin içindesin ve mağlup olduğun zaman kulüp takımların deplasmandan dönüş uçağında çıt çıkmaz, tıpkı böyledir."