A Milli Takım için umut dolu sözler. "Uçuş iptal değil, ertelendi | Her şeyin üzerini bu maç örtecek"

"Kulağa hoş gelmeyebilir ama TFF Başkanı'nın açıklamasında "Paraguay maçını kazanacağız" cümlesinin dışında bir şey beklemiyorum. Herhangi bir organizasyon bozukluğundan muzdarip değiliz. Kanada'dan ABD'ye geçtik. Hava sıcaklığı daha sıcak olabilir. Bir ülkenin federasyon başkanının "Biz de bu kupayı kazanmak istiyoruz" demesi kadar normal bir şey yok. Senin tarihinde bir üçüncülük var. İletişimi azaltacaklarını düşünüyorum. Maçtan bir gün önce basın toplantısı var. İdmanlarda 15 dakikalık bölümlerde bile oyuncuların yüz ifadesinden işlerin nasıl gittiğini anlayacak arkadaşlar var. 50 kişilik bir kafile, bir tesisin içindesin ve mağlup olduğun zaman kulüp takımların deplasmandan dönüş uçağında çıt çıkmaz, tıpkı böyledir."