A Milli Takım idmanında dikkat çeken ayrıntı. Montella'dan iki futbolcuyla özel görüşme

18.06.2026 08:53

AA, İHA

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A Milli Futbol Takımı, San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı. Montella iki futbolcuyla özel olarak görüşme gerçekleştirdi.

A Milli Takım idmanında dikkat çeken ayrıntı. Montella'dan iki futbolcuyla özel görüşme
IHA

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak 

 

A Milli Futbol Takımı, gittiği San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İKİ İSİMLE ÖZEL GÖRÜŞME 1
IHA

İKİ İSİMLE ÖZEL GÖRÜŞME

San Jose Park’ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

 

Antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Montella, antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak görüştü.

A Milli Takım idmanında dikkat çeken ayrıntı. Montella'dan iki futbolcuyla özel görüşme 2
IHA

Koşu çalışmasıyla başlayan, idman istasyon çalışmasıyla sürdü. 

 

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

A Milli Takım idmanında dikkat çeken ayrıntı. Montella'dan iki futbolcuyla özel görüşme 3
IHA

İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi.

 

Türkiye, Paraguay maçının son antrenmanını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45'te San Jose Park'ta gerçekleştirecek.

Mücadele ise 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.002dan oynanacak. 