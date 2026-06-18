A Milli Takım idmanında dikkat çeken ayrıntı. Montella'dan iki futbolcuyla özel görüşme

San Jose Park’ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Montella, antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak görüştü.