A Milli Takım nasıl play-off'a kalır? Uluslar Ligi'nde tek ihtimal kaldı
16.11.2026 09:10
Son Güncelleme: 16.11.2026 09:11
A Milli Takım'ın Fransa'ya 2-1 mağlup olmasının ardından A Ligi'nde kalmak için artık sadece tek bir ihtimale umut bağlandı.
Fransa ile A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. maçında kozlarını paylaştı.
Bordeaux'da oynanan karşılaşma, Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fransızların gollerini 49. dakikada kendi kalesine Emirhan Topçu ve 80. dakikada Junior Kroupi kaydetti. A Milli Takım'ın tek golü ise 90'da Abdülkerim Bardakcı ile geldi.
Bu skorun ardından Fransa, 13 puanla lider olarak adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler ise puansız olarak grubunu son sırada tamamladı.
MİLLİLER, A LİGİ'NDE NASIL KALIR?
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde kalma şansı ise Yunanistan-Sırbistan maçının sonucuna göre netleşecek.
Ay-yıldızlıların A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynama umudu Çekya'nın Hırvatistan'a yenilmesi ve Sırbistan'ın Yunanistan'a farklı mağlup olmasına bağlıydı.
Hırvatistan, Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve ilk ihtimal gerçekleşti. Bu akşam oynanacak olan Yunanistan-Sırbistan maçında, Sırplar rakibine en az 5 farklı yenilirse A Milli Takım play-off oynayacak.
5 farktan az farklı yenilgiler, beraberlik ya da Sırbistan galibiyeti durumunda ise A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'ne düşecek.