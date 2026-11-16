A Milli Takım nasıl play-off'a kalır? Uluslar Ligi'nde tek ihtimal kaldı

Fransa ile A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. maçında kozlarını paylaştı.

Bordeaux'da oynanan karşılaşma, Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fransızların gollerini 49. dakikada kendi kalesine Emirhan Topçu ve 80. dakikada Junior Kroupi kaydetti. A Milli Takım'ın tek golü ise 90'da Abdülkerim Bardakcı ile geldi.

Bu skorun ardından Fransa, 13 puanla lider olarak adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler ise puansız olarak grubunu son sırada tamamladı.