A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın acı günü. Ablası, hayatını kaybetti
22.07.2026 09:50
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella, hayatını kaybetti.
A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, acı bir kayıp yaşadı.
ABLASI HAYATINI KAYBETTİ
İtalyan çalıştırıcının ablası Caterina Montella, evinde geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yayımlanan başsağlığı mesajında şu ifadeler yer aldı:
TFF'NİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhume Caterina Montella için bugün Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecektir.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Montella'nın vefatı nedeniyle başta A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."