A Milli Takım Venezuela maçına hazır

06.06.2026 06:52

AA

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Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında pazar günü Venezuela ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İnter Miami tesislerinde antrenman yaptı.

A Milli Takım Venezuela maçına hazır
Anadolu Ajansı

2026 Dünya Kupası için ABD'de bulunan A Milli Futbol Takımı, yarın Venezuela ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Takım Venezuela maçına hazır 1
Anadolu Ajansı

Inter Miami FC'nin Fort Lauderdale'de bulunan Florida Blue Antrenman Merkezi'ndeki çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

A Milli Takım Venezuela maçına hazır 2
Anadolu Ajansı

Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman ısınma ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı ifade edildi.

A Milli Takım Venezuela maçına hazır 3
Anadolu Ajansı

Tedavileri süren oyunculardan Ferdi Kadıoğlu antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Kenan Yıldız takımdan ayrı idman yaptı.

A Milli Takım Venezuela maçına hazır 4
Anadolu Ajansı

Türkiye ile Venezuela arasında Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak maç 7 Haziran'da TSİ 01.00'de başlayacak.

A Milli Takım Venezuela maçına hazır 5
Anadolu Ajansı