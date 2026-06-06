A Milli Takım Venezuela maçına hazır
06.06.2026 06:52
Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında pazar günü Venezuela ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İnter Miami tesislerinde antrenman yaptı.
2026 Dünya Kupası için ABD'de bulunan A Milli Futbol Takımı, yarın Venezuela ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Inter Miami FC'nin Fort Lauderdale'de bulunan Florida Blue Antrenman Merkezi'ndeki çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.
Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman ısınma ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı ifade edildi.
Tedavileri süren oyunculardan Ferdi Kadıoğlu antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Kenan Yıldız takımdan ayrı idman yaptı.
Türkiye ile Venezuela arasında Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak maç 7 Haziran'da TSİ 01.00'de başlayacak.