A Milli Takım'a Fransa sonrası çarpıcı öneri. "Kaptan değişmeli, kimin olacağı çok açık"
16.11.2026 10:06
Uluslar A Ligi'nde Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takım için dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. maçında Fransa deplasmanına çıktı.
Bordeaux'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
Bu sonucun ardından puanını 13'e yükselten Fransa, grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar ise puansız olarak grubu son sırada bitirdi.
Spor yazarları, A Milli Takım'ın Fransa deplasmanındaki oyununu köşelerinde mercek altına aldı.
İşte değerlendirmeler:
"GERÇEK ANLAMDA BİR MİLAT"
Mert Aydın/Miliyet: "En son Dünya Kupası’nda Hakan ve Arda’yı yan yana izlemiştik. O zaman yani birkaç ay önce saha içi patronu Hakan’dı. Oyunu yönlendiren, hızlandıran ya da yavaşlatan kaptandı. Ama dün gece gördük ki ikisi birlikte oynarken de patron Arda. Tüm toplar Arda’da toplanıyor. Bu maç gerçek anlamda bir milat oldu. 6 maç, 6 yenilgi. En üst düzeyde organizasyona gücümüz yeterli olmadı. Ara ara iyi oynadığımız bölümler oldu ama 6 maçta da sonucu alamadık. Sergen Yalçın bakalım bu işi neresinden tutacak!"
"KAPTAN DEĞİŞMELİ, ARDA OLMALI"
Bülent Timurlenk/Sabah: "Abdülkerim'in kafası tabelayı belirlerken bizim açımızdan soru işaretleriyle dolu, bir kışa giriyoruz. Arda'nın müthiş yeteneği ve önderliğine eşlik edecek, onun futbol aklına uyum sağlayacak aslında çok oyuncu var bu milli takımda. Bir soyunma odası liderine ihtiyacımız var. Geride kalan 6 maç bize şunu gösterdi; bu takımın kaptanı sakatım deyip ilk milli aradaki 4 maça gelmeyip, İnter'le hemen lig ve Şampiyonlar Ligi'ne çıkan Hakan Çalhanoğlu değil, Real Madrid'in lig ve Devler Ligi arenasında en büyük silahlarından biri olan, milli forma için de canını dişine takan Arda Güler olmalı. Liderliğin sorumluluk sahibi olmanın yaşı yoktur, hak edeni vardır."
"SAHADAN SİLİNMEDİK"
Turgay Demir/Fotomaç: "Uluslar A Ligi'ne veda maçımızda dünya devi Fransa karşısında iyi mücadele ettik. Yenilmesine yenildik ama bundan önceki bazı maçlarda olduğu gibi sahadan silinmedik... 5-4-1 dizilişiyle rakibi karşılarken, fırsat buldukça kontratak yaptık. Kale önümüz yeterince kalabalıktı... Fransa bunu bekliyor olacak ki kanatlardan, özellikle de soldan çok iyi geldiler.
Montella'nın bir türlü oynatmadığı Berke, muhteşem bir maç çıkardı ve dört-beş net pozisyonu başarıyla önledi. İsmail'in karşı karşıya golü kaçırması, tek kelimeyle zor olanı yapmaktı. O da zoru başardı! Arda'nın vuruşlarının gol olmasını ise Fransız savunma duvarı önledi. Maçı beraberliğe bağlayabilirdik eğer ilk golü biz bulabilseydik."
"MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK"
Reha Kapsal/Fotomaç: "İkinci yarıda da ortaya koyduğumuz çok iyi oyunla, yaptığımız mücadele ve de kaçırdığımız gol pozisyonları ile bu mağlubiyeti hak etmedik. Belki Abdülkerim ile bulduğumuz gol daha erken gelse bu zor deplasmandan hak ettiğimiz beraberlikle dönmemiz işten bile değildi. Şimdi yapılacak buralardan doğru dersleri çıkarıp çok detaylı bizim ve rakip analizlerini yapıp önümüzdeki oynanacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak."
"HAKEM ASLA YÜKSEK PROFİL DEĞİL"
Mustafa Çulcu/Sabah: "Chris Kavanagh'ı yakın zamanda yönettiği Galatasaray- Stuttgart maçından hatırlıyoruz. Prömel'in Osimhen'i sarılıp indirmesine penaltı vermemişti. Gözlemcisi Björn Kuipers çok başarılı bulmuş olmalı ki, teri soğumadan bu maça geldi. 2027'de UEFA Hakem Kurulu seçimi var.
Hollanda-İngiltere dayanışması onlar için önemli (!) 2022 de Everton-M.City maçında VAR da hata yapınca Frank Lampard, Kavanagh için "İşini doğru yapmayan bir profesyonel ve beceriksiz biri" demişti. Lampard'a katılıyorum. Oyuncular centilmendi, ilk faul 8'de oldu. 39'da Mbappe açık ofsayt, gol iptali doğru. 40'ta kaleci Maignan-Deniz pozisyonunda neyin faulü bu? Ortak top, iki ayak çarpışıyor, topa vuran Deniz ama Fransa lehine faul uydurdu. Barış ve Salih'e gösterdiği sarı kartlar hikâye. Sözüm ona Premier Lig hakemi ama asla yüksek profil değil."
"NEDİR SORUN?"
Cem Dizdar/Fanatik: "Bu maçlar zor maçlar ama çok da öğretici maçlar. "Şunu yaptık, bunu yaptık şunu da yapsaydık ya da yapmasaydık" türü avuntulardan zihnimizi kurtarıp, sorunun esasına inmek işin esası. Nedir sorun? Ülkede oynanan ve adına ortak olarak "fubol" denen yetersiz oyunlar, tartışma konuları, kurallar, kimin kimi, neye bakarak tercih ettiği vs. Evet bu tür "yüksek" maçlar sonuç alınamasa da görece kolay oynanır. Haliyle bu maçlar bundan sonra oynanacaklar için emsal niteliğinde görülmemeli. Neleri kazandığımızı ölçemeyiz belki ama yapamadıklarımız da gün gibi ortada. Bunlar da öyle teknik direktörü değiştirerek çözülecek basitlikte değil maalesef."
"EN BÜYÜK KAZANIM BERKE"
Levent Tüzemen/Sabah: "Fransa maçında en büyük kazancımız kaleci Berke oldu. Lille'de başarılı bir sezon geçiren Berke, Fransa'ya karşı çok önemli pozisyonları müthiş kaleci beceresi ile kurtardı. Maç boyu iyi savunma yaptık, kontrataklarla golü aradık. Kocaeli'nde Fransa'ya karşı müthiş bir gol kaçıran İsmail Yüksek, aynı şanssızlığı Bordeaux'da da yaşadı. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruş tercihi yapamadığı için golü atamadı. Puan alamadan turnuvayı kapatmak tabii ki üzücü ama dünyanın sonu değil.
Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine hazırlanırken daha planlı ve daha programlı olmalıyız. Özellikle oyuncularımızı mental olarak iyi hazırlamalıyız. Uluslar Ligi'nin başarısızlığını zihinlerden silemezsek EURO 2028 elemelerine travmalı başlarız. Hayat geriye değil, ileriye doğru yaşanıyor. Futbolcularımız da böyle skorları yaşamak istemezlerdi ama Avrupa Şampiyonlarına, Dünya Kupası'na katılmış ülke olarak hedefimiz 2028 elemelerinden başarı ile çıkıp İngiltere'de finallere katılmak olmalı."
"ŞAPKAYI ÖNÜMÜZE KOYUP İYİ ANALİZ YAPMALIYIZ"
Abdullah Ercan/Takvim: "Neyi eksik ya da yanlış yaptığımız bulmak için değenlendirme yapmamız lazım. Açık açık görüldü ki bu ligdeki takımlarla mücadele etmek istiyorsak A Ligi'nde a plus oyuncular bulmak lazım. Takımda bu seviye oyuncular var ama sayı az artırmak lazım. Kötü oldu. 6 maçta galip gelelemek sadece milli takımın değil, herkesin sorgulaması gereken çok önemli bir konu. Bugün özelinde Berke'nin performansı çok iyiydi. Sahanın en iyisiydi. Bu kırılgan yapıyı değiştirmek lazım. Golü yedikten sonra çabuk dağılıyoruz. Uluslar Ligi bitti. B Ligi'nde devam edeceğiz gibi. EURO 2028'i kesinlikle ıskalayamayız. Şapkayı önümüze koyup iyi analiz yapmalıyız."