A Milli Takım'a Fransa sonrası çarpıcı öneri. "Kaptan değişmeli, kimin olacağı çok açık"

Turgay Demir/Fotomaç: "Uluslar A Ligi'ne veda maçımızda dünya devi Fransa karşısında iyi mücadele ettik. Yenilmesine yenildik ama bundan önceki bazı maçlarda olduğu gibi sahadan silinmedik... 5-4-1 dizilişiyle rakibi karşılarken, fırsat buldukça kontratak yaptık. Kale önümüz yeterince kalabalıktı... Fransa bunu bekliyor olacak ki kanatlardan, özellikle de soldan çok iyi geldiler.

Montella'nın bir türlü oynatmadığı Berke, muhteşem bir maç çıkardı ve dört-beş net pozisyonu başarıyla önledi. İsmail'in karşı karşıya golü kaçırması, tek kelimeyle zor olanı yapmaktı. O da zoru başardı! Arda'nın vuruşlarının gol olmasını ise Fransız savunma duvarı önledi. Maçı beraberliğe bağlayabilirdik eğer ilk golü biz bulabilseydik."