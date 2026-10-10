A Milli Takım'da Arda Turan sesleri, iki takımlı formül masada. "Ortak paydada birleştiler"

NTV Muhabiri Gürkan Ak, A Milli Takım'daki teknik direktörlük görevi hakkında şu bilgileri aktardı:



"Montella yerine en çok konuşulan isim, yönetim kurulu üyelerinin de ortak paydada birleştiği isim şuan için Arda Turan.

Hem milli takımı hem Shakhtar'ı çalışması gibi bir formülle takımın başına getirilmesi planlanan isim.

Kendisiyle bir istişare edilecek, şartlar uygun olursa Arda Turan'ın milli takıma getirilme düşüncesi var."