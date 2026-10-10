A Milli Takım'da Arda Turan sesleri, iki takımlı formül masada. "Ortak paydada birleştiler"
10.10.2026 10:35
Son Güncelleme: 10.10.2026 10:39
Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki görevine son verilmesi sonrası ilk aday Arda Turan oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu görevine devam ediyor. A Milli Takım'daysa Vincenzo Montella dönemi sona erdi.
Montella'nın yerine kimin geleceği merak edilirken ilk aday ortaya çıktı.
ARDA TURAN SESLERİ: ORTAK PAYDADA BİRLEŞTİLER
NTV Muhabiri Gürkan Ak, A Milli Takım'daki teknik direktörlük görevi hakkında şu bilgileri aktardı:
"Montella yerine en çok konuşulan isim, yönetim kurulu üyelerinin de ortak paydada birleştiği isim şuan için Arda Turan.
Hem milli takımı hem Shakhtar'ı çalışması gibi bir formülle takımın başına getirilmesi planlanan isim.
Kendisiyle bir istişare edilecek, şartlar uygun olursa Arda Turan'ın milli takıma getirilme düşüncesi var."
Arda Turan, teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'i Ukrayna Ligi'nde şampiyon yapmıştı.
Turan, kariyerinde ilk kez en üst lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Kariyerine Eyüpspor'da başlayan ve takımını 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan 39 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezonun başında Shakhtar Donetsk'in başına getirilmişti.
4 SENEDE 3 ŞAMPİYONLUK
Shakhtar Donetks bu zaferle birlikte son 4 senede 3. kez şampiyonluğa ulaştı.
Ayrıca Shakhtar, 16. kez kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.