A Milli Takım'da Montella dönemi sona erdi

İtalyan çalıştırıcı her ne kadar başarılı sonuçlar alsa da, kadro tercihleri sürekli eleştiri konusu oldu.

Santrforsuz diziliş başta olmak üzere Samet Akaydin, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci gibi kulüp takımında süre bulmakta zorlanan futbolcular Milli Takım'a çağırması sorgulandı.

İtalyan teknik direktör, bu eleştirileri sürekli aynı sözlerle yanıtladı.