A Milli Takım'da Montella dönemi sona erdi
09.10.2026 16:38
Son Güncelleme: 09.10.2026 18:34
45 yıl sonra ilk kez üst üste 4 resmi maçtan mağlup ayrılan A Milli Takım'da Montella gönderildi.
A Milli Takım'da beklenen ayrılık gerçekleşti.
Türkiye milli takımıyla 27 eylül 2023'te tanışan Vincenzo Montella artık ay yıldızlıların teknik direktörü değil.
Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde de üst üste alınan başarısız sonuçlar, İtalyan teknik direktörün sonunu getirdi.
Fransa, Belçika ve iki İtalya mağlubiyetiyle, 45 yıl sonra ilk kez üst üste 4 resmi maçtan mağlup ayrılan A Milli Takım'da fatura, Montella'ya kesildi.
ADANA'DAKİ BAŞARI MİLLİ TAKIM KAPILARINI AÇMIŞTI
Türkiye macerasına Adana Demirspor'da başlayan Montella, ikinci sezonunda kulübü Süper Lig dördüncüsü yaparak Avrupa kupalarına taşıdı.
Bu başarı Montella'ya A Milli Takım'ın kapılarını açtı.
Stefan Kuntz yönetiminde UEFA Uluslar C Ligi'nde Faroe Adaları'na yenilen, Lüksemburg'la berabere kalan, 2022 Dünya Kupası biletini kaçıran, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne de kötü başlayan Türkiye'de Alman çalıştırıcıyla yollar ayrıldı, Milli takımın başına Vincenzo Montella getirildi.
MİLLİ TAKIM KARNESİ
Montella, ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıktı.
Milliler Luka Modric ve arkadaşlarını 1-0 yenerek tarihlerindeki ilk Hırvatistan deplasman galibiyetini elde etti.
İtalyan çalıştırıcı yönetiminde toparlanan ay-yıldızlılar önce Avrupa Şampiyonası biletini aldı, devamında da 16 yıl aranın ardından ilk kez turnuvada gruptan çıkmayı başardı.
Son 16 turunda Avusturya'yı alt etmeyi başaran milliler, çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilse de Türk futbolseverler yıllar sonra gelen başarının coşkusunu doyasıya yaşadı.
Avrupa Şampiyonası'nın ardından başarılı sonuçlar almayı sürdüren milliler, Montella yönetiminde Macaristan'ı iki play-off maçında da mağlup ederek tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi.
Ay yıldızlılar; Gürcistan, Bulgaristan ve Dünya şampiyonu olacak İspanya ile yer aldığı Dünya Kupası eleme grubunu ikinci sırada tamamladı ve turnuvanın bileti için play-off'a yükseldi.
2002'den beri süren hasreti dindirmek adına önce Romanya,, devamında da Kosova'yı tek golle geçen milliler, Montella yönetiminde 2026 Dünya Kupası'na giden bileti cebine koydu.
SÜREKLİ ELEŞTİRİ KONUSU OLDU
İtalyan çalıştırıcı her ne kadar başarılı sonuçlar alsa da, kadro tercihleri sürekli eleştiri konusu oldu.
Santrforsuz diziliş başta olmak üzere Samet Akaydin, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci gibi kulüp takımında süre bulmakta zorlanan futbolcular Milli Takım'a çağırması sorgulandı.
İtalyan teknik direktör, bu eleştirileri sürekli aynı sözlerle yanıtladı.
KIRILMA ANI
Montella'nın başarılarla dolu A Milli Takım kariyerinin kırılma anı Dünya Kupası'nda yaşandı.
Ay yıldızlılar açılış maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Montella'nın öğrencileri devamında 10 kişi kalan Paraguay'a da tek golle mağlup oldu. Milliler Haiti ile birlikte henüz 3. maçlar oynanmadan turnuvaya vedası kesinleşen ikinci ülke oldu.
TRİBÜNLERDEN İSTİFA ÇAĞRISI
Düşüş Dünya Kupası sonrası Uluslar A Ligi'nde de sürdü.
Milliler ilk maçlarında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 yenildi.
Bursa'da tribünlerin istifaya çağırdı Montella, basın toplantısında takımın henüz A Ligi seviyesine hazır olmadığını söyledi.
MAĞLUBİYETLER MONTELLA'NIN SONUNU HAZIRLADI
Belçika ve İtalya deplasmalarındaki 3'er gollü mağlubiyetler Montella'nın sonunu hazırladı.
İtalyan çalıştırıcının A Milli Takım'ın başında çıktığı son maç ülkesi İtalya'ya karşıydı.
Montella, Türkiye'nin başında 40 karşılaşmada görev alıp 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı.
Milliler 66 gol atarken kalesinde 58 gol gördü.
2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar sözleşmesi bulunan Montella, hedeflerine ulaşamadan görevinden alındı.