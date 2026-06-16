A Milli Takım'da neler oluyor? Eleştiri gelmişti; Merih Demiral'dan bıyık, Eren Elmalı'dan saç kararı

"Eleştiriler vardı, basının, spor adamlarının eleştirilerine dair konuşurken vurgulamaları ve tonlamaları değişti. Akbaba ve sırtlan örneği verdi. Biz bunlara rağmen yolumuza devam edeceğiz dedi. Montella ve Hakan Çalhanoğlu ile konuşma yapıp yapmadığını sordum, "Maçı değil, her şeyi konuştuk. TFF Başkanı olarak değil, ağabeyleri olarak konuştum" dedi. "Oyuncuların bilinci açık" dedi. Teknik direktör Şenol Güneş'e teşekkür ederken, Fatih Terim'e ise "Belli bir yere kadar teşekkür ediyorum" dedi. Sonrasında ise "Neden böyle söylediğini merak ediyorum" dedi. "Hesaplaşmaların kimle olacağını söylesin, biz de ona göre hazırlanalım" dedi."