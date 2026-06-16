A Milli Takım'da neler oluyor? Eleştiri gelmişti; Merih Demiral'dan bıyık, Eren Elmalı'dan saç kararı
16.06.2026 08:50
Son Güncelleme: 16.06.2026 08:57
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda oynayacağı Paraguay maçı öncesi son durumu NTV Spor Müdürü Emin Çağlar anlattı.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle başlamıştı. Kırmızı-beyazlılar grubun ikinci maçında Paraguay ile kozlarını paylaşacak.
Arizona'da bulunan NTV Spor Müdürü Emin Çağlar; ay-yıldızlıların Paraguay maçı öncesi hazırlıklarını, takım içinde neler yaşadıklarını, Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını ve turnuvada yaşananları değerlendirdi.
İşte Çağlar'ın sözleri:
"MORAL BOZUKLUĞUNU GÖRDÜK"
"Futbolcuların bir nebze moralsiz olduğunu net bir şekilde gözlemledik. Avustralya maçı öncesi neşeli görüntüler vardı ancak kaybedilen bir maçın ardından çok neşeli olmalarını beklemiyorduk. Moral bozukluğu olduğunu net bir şekilde gördük. Normal mi? Evet. Bunun devam etmemesi gerekiyor. Muhtemelen Montella ve ekibi, federasyon heyeti oyuncularla görüşmüştür. Teknik heyet; maçın analizini, rakibin eksilerini artılarını, kendi eksilerimizi ve artılarımızı analiz etmiştir."
"MERİH BIYIĞINI KESTİ, EREN'İN SAÇLARI NORMALE DÖNDÜ"
"Antrenmanda dikkatimizi çeken iki nokta vardı. Merih Demiral bıyıklarını kestirmiş, Eren Elmalı'nın örgülü saçları normale dönmüş. Yüzlerin gülümsemesi ise çok daha azdı. Montella her zamanki gibiydi. Bize açık olan 15 dakikada futbolculara çok uyarıda bulunmadı. Paraguay maçının ilk taktik çalışması yapılmıştır, ilk 11'in 7-8'ini denemiştir."
"TFF BAŞKANI AĞLAMAYA ÇOK YAKINDI"
"Federasyon başkanının açıklamasından önce biz millilere destek konuşması yapacağını düşündük. Hacıosmanoğlu ağlamaya çok yakındı, gözleri doldu. Milli takımın yaşadığı süreçten bahsetti, elemelerden, iklim ve seyahat zorluğundan bahsetti. İki örnek verdi, 5 aylık bebeği olan bir aileden bahsetti. "Size çok inanıyoruz" dediğinden bahsetti. Bir diğer aile ise "Belki Türk yemeklerini özlemişsinizdir" diyerek sarma getirdi. Bunu söylerken yutkundu, ağlamamak için kendini zor tuttu ve ağlamadı."
"VURGU VE TONLAMALAR DEĞİŞTİ"
"Eleştiriler vardı, basının, spor adamlarının eleştirilerine dair konuşurken vurgulamaları ve tonlamaları değişti. Akbaba ve sırtlan örneği verdi. Biz bunlara rağmen yolumuza devam edeceğiz dedi. Montella ve Hakan Çalhanoğlu ile konuşma yapıp yapmadığını sordum, "Maçı değil, her şeyi konuştuk. TFF Başkanı olarak değil, ağabeyleri olarak konuştum" dedi. "Oyuncuların bilinci açık" dedi. Teknik direktör Şenol Güneş'e teşekkür ederken, Fatih Terim'e ise "Belli bir yere kadar teşekkür ediyorum" dedi. Sonrasında ise "Neden böyle söylediğini merak ediyorum" dedi. "Hesaplaşmaların kimle olacağını söylesin, biz de ona göre hazırlanalım" dedi."
"BEN BİR AÇIKLAMA BEKLEMİYORUM"
"Videoyu sonuna kadar izlememiştim, bir yere kadar izlemiştim. Kalan bölümü de açıklamalardan sonra izledim. Bugün Fatih Terim'den açıklama gelebilir, gelmeyebilir de. Milli takımın kazandığı bir maçın ardından çok daha güzel şeyler konuşmak temennisiyle diye başlamıştı Fatih Terim. Ben şu anda maç öncesi kendisinden bir açıklama beklemiyorum. Türk futbolunun en saygın, değerli isimlerinden biri olarak futbolcuların da durumunu bildiği için o yapacağı açıklamaların etkileceğini düşünerek cevap vereceğini düşünmüyorum."
"HAVANIN BOZULMASINI KİMSE İSTEMİYORDUR"
"Oyuncu grubu, telefonlarıyla çok iç içe yaşıyor. Hem yaşları hem de bulundukları ortam gereği... 20 kişi kapatsa 1 kişide bile açık olsa o haber içeriye yayılacaktır. Oradaki havanın bozulmasını kimse istemiyordur."