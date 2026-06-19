A Milli Takım'da Paraguay maçı öncesi ilk 11'de değişiklik. "Kesinlikle olacak" diyerek açıkladı

"A Milli Takım, Paraguay maçına hazır. Montella, 52. yaşını kutladı. Antrenman öncesi basın mensupları olarak pasta hediye ettik. Montella'nın basın toplantısında öne çıkan bir ifadesi var. "Avustralya maçını kaybettik, oyuncular çok üzüldü. Bu eleştirileri hak ettiklerini düşünmüyorum. Bazı açıklamalar var, onlar bizi çok daha derinden yaraladı. Ben 5 yıldır bu ülkedeyim, onlardan kendimi daha fazla Türk görüyorum" dedi. 1 haftada futbolcuların moral motivasyonunun aşağıda olduğunu görmüştük ancak son 2 gündür çok daha iyi bir milli takım var. Montella'ya nasıl bir müdahalede bulunduğu soruldu, "Tek başıma yaptım ancak bunu işler hale getiren futbolculardı" dedi."