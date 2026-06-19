A Milli Takım'da Paraguay maçı öncesi ilk 11'de değişiklik. "Kesinlikle olacak" diyerek açıkladı
19.06.2026 09:33
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı maç öncesi son gelişmeler haberimizde...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
İlk maçta Avustralya'ya karşı sürpriz bir yenilgi alan millilerde tek hedef, Paraguay'ı yenerek gruplardaki son maç öncesi nefes almak...
Turnuvayı yerinde takip eden NTV Spor Müdürü Emin Çağlar, A Milli Takım ile ilgili son ayrıntıları San Francisco'dan NTV canlı yayınında aktardı.
İşte Çağlar'ın sözleri:
"ÖNE ÇIKAN BİR İFADE VAR"
"A Milli Takım, Paraguay maçına hazır. Montella, 52. yaşını kutladı. Antrenman öncesi basın mensupları olarak pasta hediye ettik. Montella'nın basın toplantısında öne çıkan bir ifadesi var. "Avustralya maçını kaybettik, oyuncular çok üzüldü. Bu eleştirileri hak ettiklerini düşünmüyorum. Bazı açıklamalar var, onlar bizi çok daha derinden yaraladı. Ben 5 yıldır bu ülkedeyim, onlardan kendimi daha fazla Türk görüyorum" dedi. 1 haftada futbolcuların moral motivasyonunun aşağıda olduğunu görmüştük ancak son 2 gündür çok daha iyi bir milli takım var. Montella'ya nasıl bir müdahalede bulunduğu soruldu, "Tek başıma yaptım ancak bunu işler hale getiren futbolculardı" dedi."
"MİLLİLER ÇOK İYİ ANLAMIŞ"
"A Milli Takım oyuncuları şunu çok iyi anlamış; sahaya kendi istediğini yansıttıkları sürece rakibin ne yaptığına bakmadan sonuca gidecekler. Kaan Ayhan, Mert Günok ve Yunus Akgün bu şekilde konuştu."
PARAGUAY MAÇI İLK 11'İ
"Avustralya maçına göre değişiklikler kesinlikle olacak. Kenan Yıldız'ın kesinlikle oynayacağını biliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır olacak. Dörtlü defans hattının solunda Ferdi olacak, stoperde Abdülkerim ve Merih'i bekliyoruz. Sağ bekte Zeki ya da Mert Müldür. Orta ikilide Hakan ve İsmail olacak. Solda Kenan, 10 numara pozisyonunda da Arda Güler ve sağ kanatta Yunus Akgün yer alacak. İleri uçta da Kerem Aktürkoğlu olacak."
"İHTİMALLER ÖNEMLİ"
"Paraguay'a kaybedersek ne olacak? Son maçta ABD ile karşılaşacağız. İki maçı kaybetmek... Son maça üç puan ümidiyle çıkacağız ama ABD-Avustralya maçının sonucu önemli. Bu maçın sonucu her şeyi etkileyecek."