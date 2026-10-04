A Milli Takım'da sakatlık, antrenmanı yarıda bıraktı

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da antrenmanı tribünden takip etti.

Montella ile futbolculardan Ozan Kabak, müsabakanın oynanacağı Renato Dall'Ara Stadı'nda bugün TSİ 19.45'te basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantı öncesi statta kısa bir yürüyüş yapacak.