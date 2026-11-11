A Milli Takım'da sakatlık, kadrodan çıkarıldı

TFF, Aral Şimşir'in sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Bildiride, "UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Millî Takım’a davet edilen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Futbolcumuzun kampa katılımını takiben tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri A Millî Takım sağlık ekibince yapılarak, ilerlemesine ilişkin güncel durumu değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Aral Şimşir’in Belçika ve Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında süre almasının uygun olmayacağı tespit edilerek, oyuncu sağlığını koruma prensibi doğrultusunda millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu." denildi.