A Milli Takım'da sakatlık, kadrodan çıkarıldı
11.11.2026 14:37
Belçika maçı hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım'da sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan isim açıklandı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ilk 15 dakikası basına açık antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapıldı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, çalışma öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ile kısa süre görüştü.
Koşu ve istasyon çalışması yapan ay-yıldızlı futbolcuların idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalıştığı öğrenildi.
ARAL ŞİMŞİR KADRODAN ÇIKARILDI
TFF, Aral Şimşir'in sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Bildiride, "UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Millî Takım’a davet edilen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Futbolcumuzun kampa katılımını takiben tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri A Millî Takım sağlık ekibince yapılarak, ilerlemesine ilişkin güncel durumu değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmelerin ardından Aral Şimşir’in Belçika ve Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında süre almasının uygun olmayacağı tespit edilerek, oyuncu sağlığını koruma prensibi doğrultusunda millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu." denildi.
TAKIM, İZMİR'E GİDECEK
A Milli Futbol Takımı, bugün saat 15.00'te özel uçakla İstanbul Havalimanı'ndan İzmir'e hareket edecek.
Teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Enes Ünal, bugün karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın toplatısında soruları yanıtlayacak.
Türkiye-Belçika mücadelesi 12 Kasım Perşembe günü 20.00'de başlayacak.