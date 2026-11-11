A Milli Takım'da yeni dönem. İlk 11'de sürpriz, üç ismin büyük heyecanı
11.11.2026 11:38
A Milli Takım'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte kadroya davet edilen üç futbolcu büyük heyecan içinde.
UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’ta 12 Kasım Perşembe günü Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.
Ay-yıldızlı ekipte uzun bir aranın ardından aday kadroya davet edilen Berke Özer ve Enes Ünal ise yeniden milli formaya kavuşmanın heyecanını yaşıyor.
Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de sürdüren Berke Özer ile İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal da uzun bir ara sonrasında yeniden aday kadroda yer alan isimler arasında bulunuyor.
BERKE ÖZER, 1 YIL 5 AY SONRA
Berke Özer son olarak Ekim 2025'te milli davet almış, izinsiz olarak kamptan ayrılması sonrası aynı dönemde yerine Muhammed Şengezer kadroya dahil edilmişti.
Yaklaşık 1 yıldır milli davet almayan ve A Milli Takım formasını son olarak 11 Haziran 2025’te Türkiye’nin Meksika’ya 1-0 mağlup olduğu hazırlık karşılaşmasında giyen Berke Özer, teknik direktör Sergen Yalçın’ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroda yer buldu.
26 yaşındaki file bekçisi, Belçika karşılaşmasında forma şansı bulması halinde 519 gün sonra yeniden milli takımın kalesini koruyacak.
ENES ÜNAL'IN 2 YILLIK HASRETİ
Ay-yıldızlı formayı son olarak 16 Kasım 2024’te Türkiye’nin Galler ile 0-0 berabere kaldığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında giyen Enes Ünal, 1 yıl 11 ay sonra yeniden A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.
Yaşadığı uzun ve talihsiz sakatlık süreçleri sonrası yeniden toparlanan ve kariyerine İspanya'da devam 29 yaşındaki golcü oyuncu milli takım adına bir kez daha UEFA Uluslar Ligi'nde forma giymeyi bekleyecek.
SERHAT ÖZTAŞDELEN İLK MAÇINI BEKLİYOR
Öte yandan kariyerini Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor’da sürdüren kaleci Serhat Öztaşdelen de A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edildi. 21 yaşındaki file bekçisi, Belçika veya Fransa karşılaşmalarında forma şansı bulması halinde ilk kez A Milli Takım için ter dökmüş olacak.
A Milli Futbol Takımı, 12 Kasım’da Belçika ile karşılaştıktan sonra 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa’ya konuk olacak.
MUHTEMEL 11
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Belçika karşısında şu 11'i sahaya sürmesi bekleniyor:
Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal.