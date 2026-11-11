A Milli Takım'da yeni dönem. İlk 11'de sürpriz, üç ismin büyük heyecanı

Berke Özer son olarak Ekim 2025'te milli davet almış, izinsiz olarak kamptan ayrılması sonrası aynı dönemde yerine Muhammed Şengezer kadroya dahil edilmişti.

Yaklaşık 1 yıldır milli davet almayan ve A Milli Takım formasını son olarak 11 Haziran 2025’te Türkiye’nin Meksika’ya 1-0 mağlup olduğu hazırlık karşılaşmasında giyen Berke Özer, teknik direktör Sergen Yalçın’ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroda yer buldu.

26 yaşındaki file bekçisi, Belçika karşılaşmasında forma şansı bulması halinde 519 gün sonra yeniden milli takımın kalesini koruyacak.