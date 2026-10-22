A Milli Takım'da yeni dönem. Sergen Yalçın'ın ekibi açıklandı

Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör ünvanıyla görev yapacak.

A Milli Takım'da Türk çalıştırıcıların yanı sıra 4'er Macar ve İtalyan, 3'er İngiliz ve Yugoslav, 2'şer Rumen ve Alman, birer de İskoç, İrlandalı ve Hollandalı teknik adam görev aldı.

A Milli Futbol Takımı, 103 yıllık tarihinde en çok maça Fatih Terim döneminde çıktı. Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Terim yönetiminde toplam 135 müsabaka oynandı.