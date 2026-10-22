A Milli Takım'da yeni dönem. Sergen Yalçın'ın ekibi açıklandı
22.10.2026 16:32
A Milli Takım'da Vincenzo Montella sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın teknik ekibi belli oldu.
A Milli Takım'da yeni dönem resmen başladı. Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi.
Tecrübeli teknik adamın ekibinde yer alacak isimler de resmen açıklandı.
A MİLLİ TAKIM'IN TEKNİK EKİBİ
A Milli Takım'da teknik heyet şöyle oluşacak:
Sergen Yalçın (Teknik Direktör)
Serhat Mert (Teknik Ekip Koordinatörü)
Murat Kaytaz (Yardımcı Antrenör)
Prof. Dr. Niyazi Eniseler (Atletik Performans Antrenörü)
Dr. Emre Gürbüz (Atletik Performans Antrenörü)
Erol Ayçiçek (Kaleci Antrenörü)
Tarık Yiğit Egeli (Maç ve Performans Analisti)
Okan Aydıner (Maç ve Performans Analisti)
Muhammet Nuri Püren (Yardımcı Maç ve Performans Analisti)
A MİLLİ TAKIM'DAKİ 27. YERLİ İSİM
Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör ünvanıyla görev yapacak.
A Milli Takım'da Türk çalıştırıcıların yanı sıra 4'er Macar ve İtalyan, 3'er İngiliz ve Yugoslav, 2'şer Rumen ve Alman, birer de İskoç, İrlandalı ve Hollandalı teknik adam görev aldı.
A Milli Futbol Takımı, 103 yıllık tarihinde en çok maça Fatih Terim döneminde çıktı. Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Terim yönetiminde toplam 135 müsabaka oynandı.
SERGEN YALÇIN'IN KARİYERİ
Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan 53 yaşındaki teknik direktör, geçen sezonun bitiminde siyah beyazlılara veda etmişti.
Futbolcuyken 37 kez görev yaptığı A Milli Takım'da ilk kez teknik direktör olarak görev yapmaya hazırlanan Yalçın'ın kariyerinde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu var.
A MİLLİ TAKIM'IN MAÇLARI
Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 maçını da kaybederek Montella ile yollarını ayıran A Milli Takım, son 2 sınavına kasım ayında çıkacak.
12 Kasım'da Belçika'yı İzmir'de konuk edecek ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak.