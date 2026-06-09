A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay. Teknik ekip hemen otobüsten aşağı indi

09.06.2026 09:03

AA

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Dünya Kupası için ABD'de yer alan A Milli Takım'ın otele seyahat ettiği sırada korkutan bir olay yaşandı.

A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay. Teknik ekip hemen otobüsten aşağı indi
Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı'na antrenman tesislerinden otele kadar eşlik eden konvoydaki motosikletli polis kaza yaptı, bir polis memuru hafif yaralandı.

 

Arizona Athletic Grounds'taki antrenmanın ardından 2 otobüsle tesislerden ayrılan A Milli Futbol Takımı, otoyolda yaşanan kaza sebebiyle yaklaşık 15 dakika bekledi.

A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay. Teknik ekip hemen otobüsten aşağı indi 1
Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı'na eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı. Kazada bir polis memuru hafif yaralandı.

 

Bölgedeki polis ekipleri otoyol trafiğini durdururken, itfaiye ve ambulans araçları da bölgeye sevk edildi.

A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay. Teknik ekip hemen otobüsten aşağı indi 2
Anadolu Ajansı

Yaralanan polis memuruna ilk müdahale olay yerinde yapılırken, milli takım kafilesinde yer alan görevliler de yardım etmek için araçtan indi.