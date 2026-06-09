A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay. Teknik ekip hemen otobüsten aşağı indi

A Milli Futbol Takımı'na antrenman tesislerinden otele kadar eşlik eden konvoydaki motosikletli polis kaza yaptı, bir polis memuru hafif yaralandı.

Arizona Athletic Grounds'taki antrenmanın ardından 2 otobüsle tesislerden ayrılan A Milli Futbol Takımı, otoyolda yaşanan kaza sebebiyle yaklaşık 15 dakika bekledi.