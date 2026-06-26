A Milli Takım'ın çok beklenen gol müziği ortaya çıktı

İlk golünü ABD'ye karşı atan ve sahadan 3 puanla ayrılan A Milli Takım'ın merakla beklenen gol müziği de belli oldu.

Millilerin bulduğu gollerin ardından Los Angeles Stadı'nda Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı çaldı.