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A Milli Takım'ın çok beklenen gol müziği ortaya çıktı

26.06.2026 07:24

NTV - Haber Merkezi

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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda ABD ile karşılaştığı maçta gol müziği de ortaya çıktı.

A Milli Takım'ın çok beklenen gol müziği ortaya çıktı
Reuters

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Türkiye ile ABD karşı karşıya geldi.

 

Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-2'lik skorla milliler oldu.

 

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan kaydetti.

 

Bu skorun ardından ay-yıldızlılar, turnuvaya 3 puanla veda etmiş oldu.

A Milli Takım'ın çok beklenen gol müziği ortaya çıktı 1
Reuters

Karşılaşmada A Milli Takım adına dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı.

 

Turnuvanın ilk iki maçında puan alamamasının yanı sıra gol de bulamayan milliler, ABD'ye karşı ilkleri yaşadı.

"BİR OLURUZ YOLUNDA" 2
Reuters

"BİR OLURUZ YOLUNDA"

İlk golünü ABD'ye karşı atan ve sahadan 3 puanla ayrılan A Milli Takım'ın merakla beklenen gol müziği de belli oldu.

 

Millilerin bulduğu gollerin ardından Los Angeles Stadı'nda Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı çaldı.

A Milli Takım'ın çok beklenen gol müziği ortaya çıktı 3
Reuters

Gol müziğinin son maçta ortaya çıkması, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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