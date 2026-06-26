A Milli Takım'ın çok beklenen gol müziği ortaya çıktı
26.06.2026 07:24
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda ABD ile karşılaştığı maçta gol müziği de ortaya çıktı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Türkiye ile ABD karşı karşıya geldi.
Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-2'lik skorla milliler oldu.
A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan kaydetti.
Bu skorun ardından ay-yıldızlılar, turnuvaya 3 puanla veda etmiş oldu.
Karşılaşmada A Milli Takım adına dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı.
Turnuvanın ilk iki maçında puan alamamasının yanı sıra gol de bulamayan milliler, ABD'ye karşı ilkleri yaşadı.
"BİR OLURUZ YOLUNDA"
İlk golünü ABD'ye karşı atan ve sahadan 3 puanla ayrılan A Milli Takım'ın merakla beklenen gol müziği de belli oldu.
Millilerin bulduğu gollerin ardından Los Angeles Stadı'nda Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı çaldı.