A Milli Takım'ın EURO 2028 için muhtemel rakipleri belli oldu
19.11.2026 15:36
UEFA Uluslar A Ligi'nde beklenen performansı veremeyen A Milli Takım için gözler EURO 2028 Elemeleri'ne çevrildi. Millilerin muhtemel rakipleri de belli oldu.
UEFA Uluslar A Ligi'ne puansız olarak veda eden ve B Ligi'ne düşen A Milli Takım'da yeni dönem için hazırlıklar sürüyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden yüksek performans ve başarı hedefleyen ay-yıldızlılarda gözler EURO 2028 Elemeleri'ne çevrildi.
2028 Avrupa Futbol Şampiyonası; İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda tarafından birlikte düzenlenecek.
6 Aralık Pazar günü Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'te gerçekleştirilecek olan kura çekimi öncesinde ülkelerin hangi torbalarda yer alacakları netleşti.
MİLLİLER KAÇINCI TORBADA?
A Milli Takım, kura çekimine 2 torbadan katılım sağlayacak.
54 ülkenin yer alacağı kura çekiminde 12 grubun yarısında 5, diğer yarısında ise 4'er takım yer alacak.
12 grup liderinin yanı sıra en iyi 8 ikinci takım da EURO 2028'e direkt katılım hakkı kazanacak.
Kırmızı-beyazlılar; 1, 3 ve 4. torbadan birer takımla eşleşecek. Olasılıklara göre 5. torbadan da bir takımın grupta yer alma ihtimali bulunuyor.
TORBALAR
UEFA'nın açıklamasına göre EURO 2028 Elemeleri öncesi torbalar şöyle oluştu:
1.TORBA
İngiltere
Portekiz
Fransa
Almanya
İspanya
Belçika
Hollanda
Norveç
Yunanistan
İtalya
Danimarka
Hırvatistan
2.TORBA
Galler
Sırbistan
TÜRKİYE
Çekya
İsviçre
İsveç
Avusturya
Kuzey İrlanda
Slovenya
Bosna-Hersek
Macaristan
İrlanda Cumhuriyeti
3.TORBA
Ukrayna
İskoçya
Kosova
Polonya
İsrail
Romanya
Gürcistan
Kuzey Makedonya
Karadağ
Arnavutluk
İzlanda
Slovakya
4.TORBA
Estonya
Belarus
Faroe Adaları
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Finlandiya
Moldova
Ermenistan
Bulgaristan
Kazakistan
Lüksemburg
Litvanya
San Marino
5.TORBA
Malta
Azerbaycan
Litvanya
Andorra
Cebelitarık
Lihtenştayn