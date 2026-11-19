UEFA Uluslar A Ligi'ne puansız olarak veda eden ve B Ligi'ne düşen A Milli Takım'da yeni dönem için hazırlıklar sürüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden yüksek performans ve başarı hedefleyen ay-yıldızlılarda gözler EURO 2028 Elemeleri'ne çevrildi.

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası; İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda tarafından birlikte düzenlenecek.

6 Aralık Pazar günü Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'te gerçekleştirilecek olan kura çekimi öncesinde ülkelerin hangi torbalarda yer alacakları netleşti.