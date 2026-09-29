A Milli Takım'ın İtalya kabusu, 64 yıllık hasret

Bu müsabakayla birlikte milliler, İtalya ile 17. kez rakip oldu. 64 yıllık geçmişi bulunan mücadelelerde ay-yıldızlılar galibiyet elde edemezken, 12 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

A Milli takım, İtalya ile oynadığı karşılaşmalarda kalesinde 33 gol görürken, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.