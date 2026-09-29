A Milli Takım'ın İtalya kabusu, 64 yıllık hasret
29.09.2026 00:14
A Milli Takım'ın İtalya'ya karşı aldığı farklı yenilgi sonrası dikkat çeken istatistikler ve ayrıntılar ortaya çıktı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa’da karşı karşıya geldiği İtalya’ya 4-1’lik skorla kaybetti.
İTALYA KABUSU
Bu müsabakayla birlikte milliler, İtalya ile 17. kez rakip oldu. 64 yıllık geçmişi bulunan mücadelelerde ay-yıldızlılar galibiyet elde edemezken, 12 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.
A Milli takım, İtalya ile oynadığı karşılaşmalarda kalesinde 33 gol görürken, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.
ULUSLAR LİGİ'NE KÖTÜ BAŞLANGIÇ
A Ligi'nin ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 kaybeden milliler, 2. karşılaşmasından da galibiyet alamadı ve turnuvaya 2'de 0 ile başladı.
İSTİFA TEPKİSİ
Bursa'da stadyumu dolduran taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya yaptıkları tezahüratlarla tepki gösterdi.
Taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'yı alınan kötü sonuçtan dolayı istifaya davet etti.