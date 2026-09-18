A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı, 4 futbolcu ilk kez çağrıldı
18.09.2026 16:06
Son Güncelleme: 18.09.2026 16:17
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Birçok futbolcu ilk kez davet aldı. İşte Montella'nın tercihleri...
A Millî Takım'n UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Kadroda sürpriz tercihler yer aldı.
İLK KEZ DAVET ALDILAR
lhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.
TÜRKİYE ADAY KADROSU
KULÜPLERE GÖRE OYUNCU SAYILARI
Galatasaray - 6
Fenerbahçe - 5
Beşiktaş - 4
Trabzonspor - 3
Başakşehir - 1
Konyaspor - 1
Samsunspor - 1
Brighton - 1
Real Madrid - 1
Celta Vigo - 1
Juventus - 1
Hoffenheim - 1
Frankfurt - 1
Braga - 1
Al Ahli - 1
SON TURNUVA DÜNYA KUPASI
A Milli Takım, son olarak Dünya Kupası'na katılmış ancak gruplardan çıkamamıştı.
Montella, tepkilerin ardından futbolcuların bunu hak etmediğini savunmuştu.
"SALDIRILARI HAK ETMEDİLER"
Montella Dünya Kupası'na veda sonrası şöyle konuşmuştu:
"Tabii ki şunu söylemem lazım; 90+8'de Kaan'ın ve hepimizin sevinci bir haftadır nasıl hazırlandığımızı gösteriyor. Bu takım bunu hak etmedi! Başkanımız ve futbolcularımız için iyi oldu. Herkes duygusallaşıştı, ben de... Onurumuz için oynadık, galibiyet önemliydi. Başardık ve mutluyuz. “Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi! Tekrar ayağa kalkma günü...”