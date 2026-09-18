A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı, 4 futbolcu ilk kez çağrıldı

Montella Dünya Kupası'na veda sonrası şöyle konuşmuştu:



"Tabii ki şunu söylemem lazım; 90+8'de Kaan'ın ve hepimizin sevinci bir haftadır nasıl hazırlandığımızı gösteriyor. Bu takım bunu hak etmedi! Başkanımız ve futbolcularımız için iyi oldu. Herkes duygusallaşıştı, ben de... Onurumuz için oynadık, galibiyet önemliydi. Başardık ve mutluyuz. “Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi! Tekrar ayağa kalkma günü...”