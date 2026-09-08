A Milli Voleybol Takımı'nın sıradaki hedefleri açıklandı

Sultanların her birinden övgüyle bahseden Üstündağ, kaptan Eda Erdem Dündar için ayrı bir parantez açtı.

“Gerçek bir kaptan profesyonellik nasıl yaşanır.” diyen Üstündağ sıradaki hedefleri şöyle sıraladı: “Tarihi başarıları 2027 Dünya Kupası ve 2028 olimpiyat Oyunları'nda elde etmek. Federasyonun en büyük hedeflerinden biri de başarıların kalıcı olmasını sağlamak."