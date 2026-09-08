A Milli Voleybol Takımı'nın sıradaki hedefleri açıklandı
08.09.2026 08:48
Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu sonrası TVF Başkanı Üstündağ, NTV'ye hedeflerini açıkladı.
Voleyboldaki başarıların mimarı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğu'nu NTV yayınında anlattı.
Üstündağ, “Sıradan bir takımla oynamıyorsunuz son olimpiyat Dünya Şampiyonu'ndan bahsediyoruz, dünyada İtalya var Türkiye var. Az hata yaptığımız setleri alınca bu tiebreak'i biz alırız düşüncesi hakim oldu.” dedi.
Sultanların her birinden övgüyle bahseden Üstündağ, kaptan Eda Erdem Dündar için ayrı bir parantez açtı.
“Gerçek bir kaptan profesyonellik nasıl yaşanır.” diyen Üstündağ sıradaki hedefleri şöyle sıraladı: “Tarihi başarıları 2027 Dünya Kupası ve 2028 olimpiyat Oyunları'nda elde etmek. Federasyonun en büyük hedeflerinden biri de başarıların kalıcı olmasını sağlamak."
Üstündağ sözlerini şöyle sürdürdü:
“TVF Lisesi bu yıl 3 ay önce namağlup Dünya Şampionu oldu. Alttan geliyor, havuz geniş, sistem güzel hocalar kabul görüyor. Voleybol emin ellerde, sistem oturdu. Böyle devam etmeli.”
A Milli Kadın Voleybol Takımı, son şampiyonluğuyla 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.
A MİLLİ TAKIM KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN KADROSU
Türkiye'nin Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki kadrosu:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Deniz Uyanık
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın