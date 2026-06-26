ABD maçı bitti, "ah vah" dedirten gerçek ortaya çıktı. 180 dakikada olmayan 31 dakikada oldu
26.06.2026 07:17
A Milli Takım'ın ABD ile Dünya Kupası'nda karşılaştığı maçta çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında turnuvanın ev sahiplerinde ABD ile kozlarını paylaştı.
Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabaka, millilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
ÇARPICI GERÇEK
Bu skorun ardından ay-yıldızlılar adına dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
AVUSTRALYA'YA 30 ŞUT
Milliler, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya karşı sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlılar, rakibine karşı kaleyi tam 30 defa yoklamış ancak fileleri sarsamamıştı.
PARAGUAY'A 32 ŞUT
İkinci maçta ise Paraguay ile kozlarını paylaşan A Milli Takım, rakibine 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Milliler, Paraguay'ın yaklaşık 55 dakika 10 kişi oynadığı maçta 32 şut denemesinde bulunmuş ama yine gol sevinci yaşayamamıştı.
ABD'YE KARŞI İKİ ŞUTTA İKİ GOL
D Grubu'ndaki son maçta ise turnuvanın ev sahiplerinden ABD karşısına çıkan "Bizim Çocuklar", iki maçtaki 62 şut girişiminden sonra çektiği ilk iki şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
ÖNCE ARDA ATTI
10. dakikada hızlı gelişen hücumda ceza sahasına giren Barış Alper'in içeri çevirdiği topu Arda Güler tamamladı ve skor 1-1'e geldi.
ORKUN'LA İKİDE İKİ
Bir diğer gol ise 31. dakikada geldi. Organize gelişen harika atakta Eren Elmalı'nın ceza sahasına çevirdiği topu Orkun Kökçü tamamladı ve A Milli Takım, 2-1 öne geçti.
"AHLAR VAHLAR" ARASINDA VEDA
A Milli Takım'ın iki maçta toplam 180 dakikada ağları bulamamasının ardından ABD karşısında ilk iki şutunda gol sevinci yaşaması Türk futbolseverlere "ah vah" dedirtti.