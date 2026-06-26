ABD maçı bitti, "ah vah" dedirten gerçek ortaya çıktı. 180 dakikada olmayan 31 dakikada oldu

İkinci maçta ise Paraguay ile kozlarını paylaşan A Milli Takım, rakibine 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Milliler, Paraguay'ın yaklaşık 55 dakika 10 kişi oynadığı maçta 32 şut denemesinde bulunmuş ama yine gol sevinci yaşayamamıştı.