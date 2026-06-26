NTV

ABD maçı bitti, "ah vah" dedirten gerçek ortaya çıktı. 180 dakikada olmayan 31 dakikada oldu

26.06.2026 07:17

Selim Başeğmezer

Google'da NTV'yi tercih et

A Milli Takım'ın ABD ile Dünya Kupası'nda karşılaştığı maçta çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

ABD maçı bitti, "ah vah" dedirten gerçek ortaya çıktı. 180 dakikada olmayan 31 dakikada oldu
Reuters

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında turnuvanın ev sahiplerinde ABD ile kozlarını paylaştı.

 

Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabaka, millilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

ÇARPICI GERÇEK 1
Reuters

ÇARPICI GERÇEK

Bu skorun ardından ay-yıldızlılar adına dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

AVUSTRALYA'YA 30 ŞUT 2
Reuters

AVUSTRALYA'YA 30 ŞUT

Milliler, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya karşı sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlılar, rakibine karşı kaleyi tam 30 defa yoklamış ancak fileleri sarsamamıştı.

PARAGUAY'A 32 ŞUT 3
Reuters

PARAGUAY'A 32 ŞUT

İkinci maçta ise Paraguay ile kozlarını paylaşan A Milli Takım, rakibine 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Milliler, Paraguay'ın yaklaşık 55 dakika 10 kişi oynadığı maçta 32 şut denemesinde bulunmuş ama yine gol sevinci yaşayamamıştı.

ABD'YE KARŞI İKİ ŞUTTA İKİ GOL 4
Reuters

ABD'YE KARŞI İKİ ŞUTTA İKİ GOL

D Grubu'ndaki son maçta ise turnuvanın ev sahiplerinden ABD karşısına çıkan "Bizim Çocuklar", iki maçtaki 62 şut girişiminden sonra çektiği ilk iki şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

ÖNCE ARDA ATTI 5
Reuters

ÖNCE ARDA ATTI

10. dakikada hızlı gelişen hücumda ceza sahasına giren Barış Alper'in içeri çevirdiği topu Arda Güler tamamladı ve skor 1-1'e geldi.

ORKUN'LA İKİDE İKİ 6
Reuters

ORKUN'LA İKİDE İKİ

Bir diğer gol ise 31. dakikada geldi. Organize gelişen harika atakta Eren Elmalı'nın ceza sahasına çevirdiği topu Orkun Kökçü tamamladı ve A Milli Takım, 2-1 öne geçti.

"AHLAR VAHLAR" ARASINDA VEDA 7
Reuters

"AHLAR VAHLAR" ARASINDA VEDA

A Milli Takım'ın iki maçta toplam 180 dakikada ağları bulamamasının ardından ABD karşısında ilk iki şutunda gol sevinci yaşaması Türk futbolseverlere "ah vah" dedirtti.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram