ABD-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkıyor
25.06.2026 10:22
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ev sahiplerinden ABD ile kozlarını paylaşacak. D Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçı da kaybeden Milli Takım'ın Dünya Kupası'na veda etmesi kesinleşmişti. Milli Takım, ABD karşısında 3 puan almak ve prestij açısından en azından 1 galibiyet almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, ABD-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD ile Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkacak. Dünya Kupası gruplarında ilk maçta Avustralya'ya 2-0 ve ikinci maçta Paraguay karşısında 1-0 mağlup olan Milli Takım, ABD karşısında kazanarak turnuvaya veda etmek istiyor. Peki, ABD-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü saat 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ TAKIMIN PUANI BULUNMUYOR
Grubun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.
Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takım ise puanla tanışamadı.
Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
ADAY KADRO
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)