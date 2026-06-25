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ABD-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkıyor

25.06.2026 10:22

Batuhan Durmuş

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ev sahiplerinden ABD ile kozlarını paylaşacak. D Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçı da kaybeden Milli Takım'ın Dünya Kupası'na veda etmesi kesinleşmişti. Milli Takım, ABD karşısında 3 puan almak ve prestij açısından en azından 1 galibiyet almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, ABD-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ABD-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkıyor
Anadolu Ajansı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD ile Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkacak. Dünya Kupası gruplarında ilk maçta Avustralya'ya 2-0 ve ikinci maçta Paraguay karşısında 1-0 mağlup olan Milli Takım, ABD karşısında kazanarak turnuvaya veda etmek istiyor. Peki, ABD-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 1
Anadolu Ajansı

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü saat 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

 

Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIMIN PUANI BULUNMUYOR 2
Anadolu Ajansı

MİLLİ TAKIMIN PUANI BULUNMUYOR

Grubun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

 

Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takım ise puanla tanışamadı.

 

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

ADAY KADRO 3
Anadolu Ajansı

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

 

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

 

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

 

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

 

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)