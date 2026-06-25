ABD-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkıyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ev sahiplerinden ABD ile kozlarını paylaşacak. D Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçı da kaybeden Milli Takım'ın Dünya Kupası'na veda etmesi kesinleşmişti. Milli Takım, ABD karşısında 3 puan almak ve prestij açısından en azından 1 galibiyet almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, ABD-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?