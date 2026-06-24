ABD'de Türk taraftarlardan Montella'ya tepki. "Evine git"
24.06.2026 09:38
Dünya Kupası'nda iddiası kalmayan ve son maçına çıkmaya hazırlanan A Milli Takım kafilesine Türk taraftarlar tepki gösterdi. Hedefte Montella vardı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, ana kamp merkezi olan Arizona Mesa kasabasındaki son idmanını yaptı.
A Milli Takım kafilesi Arizona kampını sona erdirerek son maç için Los Angeles'a geçti.
"EVİNE GİT"
Los Angeles'a giden milli takım kafilesini az sayıda taraftar bekledi.
Taraftarlar Montella'ya takımdan gitmesi çağrısı yaparak “Go home” (Evine git) diyerek bağırdı.
Taraftarlar Mert Müldür'ü alkışlarken Arda, Hakan ve Uğurcan gibi futbolculara tepki gösterdi. Bazı taraftarlar ise futbolculardan imza alarak fotoğraf çekildi.
"YA İSTİFA EDECEK YA DA GÖNDERİLECEK"
Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi dünya spor medyasında da sürpriz olarak değerlendirmişti.
İtalya'da Teknik Direktör Vincenzo Montella ve Kenan Yıldız öne çıkmıştı. La Gazetta Dello Sport, "Galarza golü attı, Paraguay 10 kişi kaldı ama pes etmedi. Montella'nın Türkiyesi elendi" ifadeleriyle haberi duyurdu.
Tuttosport "Yıkılan hayaller" başlığını attı. Gazete Kenan Yıldız'ın Juventus'ta beklentilerin uzağında kalan sezonun ardından milli takımla da büyük bir şok yaşadığını vurguladı.
Mediaset kanalı ise "Dünya Kupası'nda Türkiye için felaket. Tam bir fiyasko. Montella ayrılığa doğru: Ya istifa edecek ya da işine son verilecek." ifadeleriyle İtalyan teknik adamın gruptaki üçüncü ve son ABD maçından sonra ayrılacağını iddia etti.
"ŞAŞIRARAK BAKIYORUM"
Montella maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum! 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor! Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse, ben de öğrenmeye hazırım! Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip geliyor ilk şutta oluyor! Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum, futbolcularımı eleştirmemi gerektirmiyor. Eğer rakip ceza sahasına giremeseydik, o zaman problem olduğunu söyleyebilirdik. Basit gibi oluyor ama kader bizden yana değil gibiydi... Bir tane atsak, daha farklı olurdu. Daha fazla ne yapabilirdik, düşünüyorum ama yok! Olmayınca olmuyor..."