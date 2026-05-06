Abdullah Avcı resmen açıkladı. "Göreve hazırım"

A Milli Futbol Takımı’nın istikrarlı şekilde turnuvalara katılmasının önemine değinen 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, “Milli takımla ilgili düşüncem şu: Son üç turnuvada Avrupa Şampiyonası’na katılan bir ülkeyiz. Bu bence en önemli, değerli olan şey. Çünkü bunu şu şekilde konuşuyorduk; turnuva takımı olabilmek. Öncelikle bir turnuva takımı olunduğu takdirde, çeyrek finaller ve yarı finaller konuşulabilir. Burada özellikle şunu yaşadık; Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final oynadık. Sonrasında oyuncu bazında baktığımızda, ülkenin potansiyeli açısından oyuncu grubunun şöyle bir durumu var; yaş ortalaması 25-26 seviyesinde. Avrupa’da oynayan oyuncu sayısının artması ve ligimizde büyük takımlarda forma giyip Avrupa kupalarında mücadele eden oyuncu gruplarının bulunması, milli takıma son derece olumlu yansıyor. Hem genç hem deneyimli hem de yetenekli bir gruba sahibiz. Hoca da bunun için çok değerli işler yapıyor. Eksik mevkilerimiz var, bunlar üzerinde muhakkak çalışmalar yapılıyor. Haziran’ı biz de bekliyoruz, onlara başarılar diliyoruz” dedi.