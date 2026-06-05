Abdurrahim Albayrak, NTV'ye açıkladı. "Hakan Çalhanoğlu'nu dört gözle Galatasaray'a bekliyorum"
05.06.2026 16:50
Son Güncelleme: 05.06.2026 16:56
Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, NTV'ye verdiği özel röportajda sarı-kırmızılılarla ilgili konuştu.
Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray, tarihinde 26. kez bu zaferi elde etti.
Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, NTV'ye özel röportaj verdi.
Albayrak; Galatasaray'daki dönemi, sarı-kırmızılıların başarısı ve geleceğe dair konuştu.
İşte Abdurrahim Albayrak'ın sözleri:
"ÇALHANOĞLU'NU GALATASARAY'A BEKLİYORUM"
"Hakan Çalhanoğlu inanılmaz... Ben seçimi kazansaydım, Galatasaray'a gelecekti, anlaşmıştım. Dört gözle Galatasaray'a gelmesini bekliyorum."
"BEN DE BURUK'U GETİRECEKTİM"
Soru: Uzun yıllar yöneticilik yaptığınız Galatasaray, ikinci kez üstü üste dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşıyor. Fatih Terim için "I Love You Hocam" demiştiniz, Okan Buruk için neler söylemek istersiniz?
Abdurrahim Albayrak: “Okan Buruk benim için çok kıymetli ve değerlidir. Yiğit Şardan ile seçime girdiğimizde tek şart koşmuştum, Okan Buruk'tu. Futbola ben bakacaktım. Yiğit Şardan'a benim hocam Okan Buruk'tur dedim. Çocuğu hastanedeydi, gittim ve anlaştım. ”Başkanım sen ne istersen ne yazarsan Galatasaray'da çalışmak istiyorum" dedi ve Okan Buruk ile anlaştık. Galatasaray'da çalıştığım dönemde B planlarını kafamda her zaman tutardım. Bir gün beni Duygun Yarsuvat aradı, “Seni listeye yazıyorum” dedi. "Ne olur Duygun Ağabey beni affet" dedim ancak "Galatasaray'ın sana ihtiyacı var" dedi. "Tamam" dedim. Başakşehir'le maç vardı, "Sen takımla maça gideceksin" dedi. Ben takımla gittim, yemekte futbolcular sadece tabağa bakıyordu. Sportif direktör de orada. Kimse birbirinin gözüne bakmıyordu, kimse kimseyle göz göze gelmek istemiyordu. Cenk diye bir arkadaşımız vardı, "Biz bu maça gitmeyelim, kazanmamız mümkün değil" dedim. 4-0 mağlup durumdayız, taraftarlar “Beş” diye bağırıyorlar. Ben soyunma odasına indim, birinin görevine son verdim. Soyunma odası takımın yatak odasıdır. Oradan bilgi dışarı çıkamaz, sızmamalıdır. O takımın başarılı olma şansı yoktur. Bütün takım Florya'ya gidiyoruz dedim. Gittik, topladım takımı. Antrenör de Prandelli'ydi. "Ne yapmamız gerekiyor" dediğimde "Bu takımı komple göndermemiz gerekiyor" dedi. Ben de ona "Bu takımı komple göndermek yerine seni gönderiyorum" dedim ve Hamza Hamzaoğlu geldi. Öyle de şampiyon olduk. Burak Elmas sonrası Dursun Ağabey geldi, onunla birlikte de Okan Buruk geldi."
"İNŞALLAH ŞAMPİYONLAR LİGİ NASİP OLUR"
Soru: Galatasaray 4 sene üst üste şampiyonluktan sonra yeniden Avrupa'nın kralı olmak istiyor. Şampiyonlar Ligi kupasını müzede hayal ediyor musunuz?
Abdurrahim Albayrak: "Bütün Galatasaraylıların gönlünde yatar ama biraz gerçekçi olmak gerekirse karşımızdaki takımlar çok güçlü. Biz, Osimhen'i aldık ve 75 milyon euro verdik. Tüm dünya basını ayaklandı. Galatasaray'a çok şey kattı. İkinci, üçüncü kez 75 milyon euro vermek şu anda çok zor. Galatasaray muhakkak iyi transferler yapacak. Tüm Galatasaray Yönetimleri'nin hayali Şampiyonlar Ligi şampiyonluğudur. Allah inşallah UEFA Kupası'nı nasıl nasip ettiyse Şampiyonlar Ligi'ni de nasip eder."
"GEÇEN SEZONKİ GİBİ OLMAYACAK"
Soru: Galatasaray'a son yıllarda dünya yıldızları geldi. Sizin döneminizde Falcao ile başlayan furya, Icardi ve Osimhen gibi golcülerle devam etti. Transfer döneminde sarı-kırmızılılardan nasıl hamleler bekliyorsunuz?
Abdurrahim Albayrak: "Kesinlikle büyük isimler bekliyorum. Çalışmalardan da az çok haberdarım. Rakibimiz de alacak duyduğum kadarıyla. Geçen seneki gibi bir lig olmayacak. Bu sene daha güzel olacak. Trabzonspor'dan iyi transferler geldi, oturmuş bir kadrosu var. Beşiktaş çok iyi hazırlanıyor. Fenerbahçe'de seçim var, inşallah onlar da bu seçimden hayırlısıyla çıkar. Onlar da iyi transferler yapacak."
"HER ZAMAN DURSUN ÖZBEK'İN YANINDAYIM"
Soru: Başkan Dursun Özbek, 5. şampiyonluk kupasını kazanarak kulüp tarihine geçti. Galatasaray, Özbek döneminde futbol ekonomisinde de çıtayı yükseltti. Eski bir yönetici olarak Özbek'in oluşturduğu bu tabloyu nasıl görüyorsunuz?
Abdurrahim Albayrak: "Başkana her türlü desteği vereceğim, her zaman yanında olacağım onun. Çok güzel, Galatasaray'a yakışan işler yapıyor. Çok zor ekonomik şartlarda bu takımı ayakta tutuyor. Kimseye muhtaç olmadan bu işi götürüyor. Çok zor bu işler, benim uykusuz kaldığım dönemler vardı. Her Galatasaraylının Dursun Başkan'a yardımcı olması gerekiyor."