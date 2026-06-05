Abdurrahim Albayrak, NTV'ye açıkladı. "Hakan Çalhanoğlu'nu dört gözle Galatasaray'a bekliyorum"

Soru: Galatasaray'a son yıllarda dünya yıldızları geldi. Sizin döneminizde Falcao ile başlayan furya, Icardi ve Osimhen gibi golcülerle devam etti. Transfer döneminde sarı-kırmızılılardan nasıl hamleler bekliyorsunuz?

Abdurrahim Albayrak: "Kesinlikle büyük isimler bekliyorum. Çalışmalardan da az çok haberdarım. Rakibimiz de alacak duyduğum kadarıyla. Geçen seneki gibi bir lig olmayacak. Bu sene daha güzel olacak. Trabzonspor'dan iyi transferler geldi, oturmuş bir kadrosu var. Beşiktaş çok iyi hazırlanıyor. Fenerbahçe'de seçim var, inşallah onlar da bu seçimden hayırlısıyla çıkar. Onlar da iyi transferler yapacak."