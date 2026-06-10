ABD'ye girişi reddedilmişti; Somalili hakem, kral gibi karşılandı. "Trump bizden nefret ediyor"

Abdulkadir Omar Shaiye ise Artan'ın 2030 Dünya Kupası'nda yer alacağını umduğunu vurgulayarak, "Onun uluslararası maçlarda görev alarak bizi gururlandırmasını ve Dünya Kupası'nda final yöneten hakemlerden biri olmasını çok isterdik ancak göçmenlik sorunlarıyla karşılaştı. Yine de Allah'ın izniyle onun 2030 Dünya Kupası'na katılacağını umuyorum." diye konuştu.