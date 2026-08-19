Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki locasını geri aldı
19.08.2026 16:42
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın locasını iptal ettiği Acun Ilıcalı, mahkeme kararıyla yerini geri aldı.
Fenerbahçe'de sezon başından itibaren süren başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Acun Ilıcalı arasındaki loca krizi için yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, mevcut başkan Aziz Yıldırım tarafından locasının iptal edildiğini açıklamıştı.
Ilıcalı, haksız iptal nedeniyle hukuki yollara başvurduğunu duyurmuştu.
Acun Ilıcalı'nın açtığı dava sonrası mahkeme, locanın Acun Ilıcalı'ya iade edilmesine karar verdi.
Ayrıca locanın 2026-27 sezonunun sonuna kadar üçüncü kişilere satılması ya da devredilmesi ihtiyati tedbir yoluyla engellendi.
Bu kararın ardından Acun Ilıcalı, söz konusu locayı yeniden kullanma hakkı elde etti ve sezon sonuna kadar başka bir kişi veya kuruma devredilmesinin de önüne geçti.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın 8 yıl aradan sonra başkanlığa seçilmesinin ardından localarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidilmişti.
Yapılan açıklamada Acun Ilıcalı'ya ait olan locanın sözleşmesinin iptal edildiği ve söz konusu locanın sahanın tam ortasında bulunması nedeniyle "Başkanlık locası" olarak kullanılacağı belirtilmişti.
Acun Ilıcalı ise kulübe destek amacıyla 3 yıllık ücretini peşin ödediği locasının hukuki bir dayanak olmadan tek taraflı şekilde feshedildiğini savunmuştu.