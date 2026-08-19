Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki locasını geri aldı

Acun Ilıcalı'nın açtığı dava sonrası mahkeme, locanın Acun Ilıcalı'ya iade edilmesine karar verdi.

Ayrıca locanın 2026-27 sezonunun sonuna kadar üçüncü kişilere satılması ya da devredilmesi ihtiyati tedbir yoluyla engellendi.

Bu kararın ardından Acun Ilıcalı, söz konusu locayı yeniden kullanma hakkı elde etti ve sezon sonuna kadar başka bir kişi veya kuruma devredilmesinin de önüne geçti.