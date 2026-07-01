Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
01.07.2026 09:46
Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Fenerbahçe'den bir ismi transfer edeceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca takımdan ayrılabilir.
Premier Lig'e yükselen ve transfer çalışmalarına başlayan Hull City'nin Talisca'ya talip olduğu iddia edildi.
Takvim'in haberine göre; İngiliz ekibinin, Talisca ile ilgilendiği ve tamaslara başladığı öne sürüldü.
Futbolcunun yıllık 8.5 milyon euroluk maaşını karşılamaya hazır olduğu aktarıldı.
GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe forması ile 45 maça çıkan Talisca, 27 gol ve 5 asistlik katkı yapmıştı.
“BÖYLE BİR GURUR YAŞAMADIM”
İngiltere Championship play-off finalinde Hull City, Middlesbrough ile karşı karşıya gelmiş.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City maçı kazanarak Premier Lig'e yükselmişti.
Ilıcalı, Hull City'nin yükselmesiyle Premier Lig'de takım sahibi olan ilk Türk olmuştu.
Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:
“Herkes dua ediyoruz dedi. Bu kadar duaya... Çok mutluyum, sağ olsunlar. Hayatımda böyle bir gurur yaşamadım, benim için bir ilk.”