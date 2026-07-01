Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

İngiltere Championship play-off finalinde Hull City, Middlesbrough ile karşı karşıya gelmiş.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City maçı kazanarak Premier Lig'e yükselmişti.

Ilıcalı, Hull City'nin yükselmesiyle Premier Lig'de takım sahibi olan ilk Türk olmuştu.

Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

“Herkes dua ediyoruz dedi. Bu kadar duaya... Çok mutluyum, sağ olsunlar. Hayatımda böyle bir gurur yaşamadım, benim için bir ilk.”