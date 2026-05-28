Acun Ilıcalı, Okan Buruk'un prensine talip. Galatasaray'dan dev bonservis talebi
28.05.2026 09:03
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaray'da Okan Buruk'un gözde isimlerinden birini kadrosuna katmak istiyor.
İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'u 1-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükselme sevinci yaşayan Hull City'de hareketli günler yaşanıyor.
Kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın transfer operasyonunda önemli rol oynayacağı ifade edilirken, Türkiye'den istediği isim de ortaya çıktı.
HEDEFTE SALLAI VAR
Sabah'ın haberine göre Premier Lig ekipleri, Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'dan Roland Sallai ile ilgileniyor.
Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Hull City'nin Sallai ile ilgili bilgi aldığı aktarıldı.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Sarı-kırmızılı kulübün Macar futbolcu için 20 milyon euro'nun üzerinde bir değer biçtiği ve bu teklifin altındaki herhangi bir paranın altına masaya oturmayacağını kulüplere bildirdiği kaydedildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un birçok mevkide kullandığı ve son olarak sağ bekte görev verdiği Sallai'nin tecrübeli teknik adam için büyük önem taşıdığı vurgulandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla bu sezon 47 maçta boy gösteren 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.