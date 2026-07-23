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Acun Ilıcalı'dan görülmemiş transfer açıklaması. Tek tek duyurdu, Türk futbolcu da var

23.07.2026 16:14

Selim Başeğmezer

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, transfer çalışmalarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı'dan görülmemiş transfer açıklaması. Tek tek duyurdu, Türk futbolcu da var
Reuters

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City'de hareketli günler yaşanıyor.

 

Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, transfer gündemine dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ PAYLAŞIM 1
NTV

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ PAYLAŞIM

Ilıcalı'nın paylaşımında görüşmelerini sürdürdükleri futbolcuların takıma transfer olma yüzdesi de yer aldı.

 

Ayrıca paylaşımda Türk bir futbolcunun da yer aldığı ifade edildi.

"İKİ AYDIR ÇALIŞIYORUZ" 2
Anadolu Ajansı

"İKİ AYDIR ÇALIŞIYORUZ"

İşte Acun Ilıcalı'nın gönderisinde yer alan sözler:

 

“Birçok yerde onlarca yalan transfer söylentisi okuyoruz. Reddedildiğimiz iddialarından ve kulübümüzün adının dikkat çekmek için kullanılmasından rahatsız oluyoruz. İki aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hepimizin gurur duyacağı bir takım kuracağımıza inanıyorum.”

"BAZI İPUÇLARI VAR" 3
Anadolu Ajansı

"BAZI İPUÇLARI VAR"

Yalan spekülasyonları önlemek ve size daha fazla bilgi vermek için, bazı ipuçları içeren en son transfer durumumuzu sizinle paylaşıyorum :)"

ILICALI'NIN PAYLAŞIMI 4
Sosyal Medya

ILICALI'NIN PAYLAŞIMI

Acun Ilıcalı'nın transfer yüzdesi verdiği futbolcuların arasında Türk kökenli Alman bir ismin de olduğu görüldü.

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