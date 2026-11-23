Ilıcalı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun çok yakın dostları olduğunu belirterek, "(Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe) Gurur duyacağımız bir maç olacak. Ama sonuçta tabii ki ben Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Arda başka yerlerden puan alır. İnşallah bizden alamaz.

Ancak onun dışında yıllarımızı beraber geçirdiğimiz dostlarımızın böyle dünyanın en önemli organizasyonlarından birinde karşı karşıya gelmesi, Şampiyonlar Ligi'nde iki takımın başında sahaya çıkması beni çok gururlandırıyor. İkisini de çok severim. Ama kazanan Fenerbahçe olsun." diye konuştu.