Acun Ilıcalı'dan sonra Vitor Pereira da Galatasaraylı yıldızı istiyor
29.05.2026 12:41
İngiltere Premier Lig ekipleri, transferde gözünü Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a dikti.
İngiltere Premier Lig'de kalmayı başaran Nottingham Forest, transferde gözünü Galatasaray'a çevirdi.
Teknik direktörlüğünü Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest'ın yaz transfer döneminde kadrosuna dikkat çeken takviyeler yapması bekleniyor.
KISA SÜRE İÇİNDE TEKLİF YAPILACAK
İngiliz basınında yer alan habere göre Nottingham Forest, Galatasaray'dan Roland Sallai'yi gündemine aldı.
Forest'ın kısa süre içinde Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.
HULL CITY DE İSTİYOR
Macar futbolcu için ayrıca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de devrede olduğu ve teklif yapacağı öne sürülmüştü.
Sarı-kırmızılı kulübün Macar futbolcu için 20 milyon euro'nun üzerinde bir değer biçtiği ve bu teklifin altındaki herhangi bir paranın altına masaya oturmayacağını kulüplere bildirdiği yazılmıştı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla bu sezon 47 maçta boy gösteren 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.