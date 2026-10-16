Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki locası için 4. kez karar verildi

Fenerbahçe 'de Aziz Yıldırım'ın 8 yıl aradan sonra başkanlığa seçilmesinin ardından localarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidilmişti.

Yapılan açıklamada Acun Ilıcalı'ya ait olan locanın sözleşmesinin iptal edildiği ve söz konusu locanın sahanın tam ortasında bulunması nedeniyle "Başkanlık locası" olarak kullanılacağı belirtilmişti.