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NTV

Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki locası için 4. kez karar verildi

16.10.2026 14:56

İHA

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Fenerbahçe'de sezon başından itibaren süren başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Acun Ilıcalı arasındaki loca krizi için yeni bir gelişme yaşandı.

Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki locası için 4. kez karar verildi
NTV

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde iş insanı Acun Ilıcalı’ya ait 217 numaralı locanın tahsisiyle ilgili başvurulan mahkeme bugün gerçekleştirildi.

 

Davanın duruşması İstanbul Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, konuya ilişkin 4. kez ret kararı verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK 1
Anadolu Ajansı

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Öte yandan daha önce uygulanan tedbir kararına aykırı şekilde hareket edilmesi nedeniyle soruşturma başlatılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU? 2
Anadolu Ajansı

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın 8 yıl aradan sonra başkanlığa seçilmesinin ardından localarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidilmişti.

 

Yapılan açıklamada Acun Ilıcalı'ya ait olan locanın sözleşmesinin iptal edildiği ve söz konusu locanın sahanın tam ortasında bulunması nedeniyle "Başkanlık locası" olarak kullanılacağı belirtilmişti.

Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki locası için 4. kez karar verildi 3
Reuters

Acun Ilıcalı ise kulübe destek amacıyla 3 yıllık ücretini peşin ödediği locasının hukuki bir dayanak olmadan tek taraflı şekilde feshedildiğini savunmuştu.

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