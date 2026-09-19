Acun Ilıcalı'nın Hull City'si bu sezon bir ilki yaşadı. Newcastle deplasmanında mağlubiyet
19.09.2026 19:01
Son Güncelleme: 19.09.2026 19:12
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Newcastle deplasmanında mağlup oldu ve bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Newcastle United ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.
St. James' Park'ta oynanan müsabaka, Newcastle'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Joe Willock ve 7. dakikada Lewis Hall kaydetti. Teknik direktörlüğünü Jakirovic'in yaptığı Hull City'nin tek sayısı ise 67. dakikada Mohamed Ali Cho'dan geldi.
Newcastle'da Yoane Wissa'nın 45+2. dakikada kullandığı penaltıyı Hull City kalecisi Tzolakis kurtardı.
Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan Newcastle, puanını 8'e yükseltti ve 8. sırada yer aldı. Üst üste 3. kez puan kaybeden Hull City ise aynı puanla 7. basamakta yer buldu.
Newcastle, milli aradan sonra Premier Lig'de Coventry deplasmanına çıkacak. Hull City ise Everton'ı konuk edecek.
HULL CITY İLK KEZ YENİLDİ
Geçen sezon Championship'ten play-off sonrası Premier Lig'e yükselen Hull City, bu sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.
İlk 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Jakirovic'in öğrencileri, ilk yenilgisini Newcastle United karşısında tatmış oldu.