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Acun Ilıcalı'nın Hull City'si fırtına gibi. MANU'dan sonra Coventry'i de devirdiler

29.08.2026 19:18

Selim Başeğmezer

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'in 2. haftasında Coventry'i mağlup etti.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si fırtına gibi. MANU'dan sonra Coventry'i de devirdiler
NTV

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Coventry ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.

 

Coventry Building Society Arena'da oynanan müsabaka, Hull City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si fırtına gibi. MANU'dan sonra Coventry'i de devirdiler 1
Reuters

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 82. dakikada Millar kaydetti.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si fırtına gibi. MANU'dan sonra Coventry'i de devirdiler 2
Reuters

Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan Hull City, puanını 6 yaptı ve 2. sırada yer aldı. Coventry ise sezona 2'de 0 ile başladı ve 19. basamakta yer buldu.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si fırtına gibi. MANU'dan sonra Coventry'i de devirdiler 3
Reuters

Hull City, gelecek hafta Aston Villa'yı ağırlayacak. Coventry ise Manchester City deplasmanına çıkacak.

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