Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, galibiyeti kıl payı kaçırdı. Chelsea'ye karşı geri dönüş ve 1 puan

Chelsea, 7. dakikada Morgan Rogers'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hull City, 28 ve 34. dakikalarda Belloumi'nin attığı gollerle geri döndü ve skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sonuçlanırken, ikinci devrede Chelsea eşitliği sağladı. 66. dakikada Joao Pedro golünü attı ve skor 2-2 oldu.