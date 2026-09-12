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Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, galibiyeti kıl payı kaçırdı. Chelsea'ye karşı geri dönüş ve 1 puan

12.09.2026 18:56

Selim Başeğmezer

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Chelsea deplasmanında geriye düştüğü maçta öne geçmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrıldı.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, galibiyeti kıl payı kaçırdı. Chelsea'ye karşı geri dönüş ve 1 puan
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İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.

 

Stamford Bridge'de oynanan müsabaka, 2 -2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, galibiyeti kıl payı kaçırdı. Chelsea'ye karşı geri dönüş ve 1 puan 1
Reuters

Chelsea, 7. dakikada Morgan Rogers'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hull City, 28 ve 34. dakikalarda Belloumi'nin attığı gollerle geri döndü ve skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sonuçlanırken, ikinci devrede Chelsea eşitliği sağladı. 66. dakikada Joao Pedro golünü attı ve skor 2-2 oldu.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, galibiyeti kıl payı kaçırdı. Chelsea'ye karşı geri dönüş ve 1 puan 2
Reuters

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

 

Bu maça kadar kalesinde gol görmeyen Hull City'nin serisi, Chelsea karşısında yediği golle son buldu.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, galibiyeti kıl payı kaçırdı. Chelsea'ye karşı geri dönüş ve 1 puan 3
Reuters

Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Hull City, 8 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada bulundu. İki maçtır kazanamayan Chelsea ise 7 puan ve maç fazlasıyla 4. basamakta yer aldı.

 

Hull City, gelecek hafta Newcastle deplasmanına çıkacak. Chelsea ise Brentford deplasmanında galibiyet arayacak.

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