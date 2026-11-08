Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli ara öncesi kritik sınav
08.11.2026 14:24
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Ligde 22 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, Alanyaspor karşısında kazanması halinde 2. sıraya yükselecek.
Alanyaspor-Trabzonspor maçı için futbolseverlerin heyecan dolu bekleyişi başladı. Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında zorlu Alanyaspor deplasmanına konuk olacak.
Konferans Ligi'nde aldığı mağlubiyetin ardından milli araya moralli girmek isteyen Trabzonspor, Alanyaspor karşısında galibiyet almak istiyor. Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
2 TAKIM ARASINDA 21. MAÇ
Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, bu akşam Alanya'da yapacakları maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 20 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 6 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 34 gol atarken, bordo-mavililer ise 29 gol kaydetti.
TRABZONSPOR 6'DA 6 YAPMAYI HEDEFLİYOR
Teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de 5 maçını da kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini Alanya'da da sürdürerek zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor.
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Malinovskyi, Cihan Çanak, Dju, Aral Şimşir, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.