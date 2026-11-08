Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli ara öncesi kritik sınav

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor , bu akşam Alanya'da yapacakları maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 20 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 6 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 34 gol atarken, bordo-mavililer ise 29 gol kaydetti.