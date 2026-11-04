Aleksey Batrakov çılgınlığı. Galatasaray sonrası yüzde 959'luk yükseliş
04.11.2026 12:24
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Aleksey Batrakov, performansının yanı sıra sosyal medyada da adından söz ettiriyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında ağırladığı Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Aleksey Batrakov çılgınlığı yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri atan Rus yıldız, performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.
Üst üste üç resmi maçta da gol sevinci yaşayan ve gollerinin yanı sıra oyun içi performansıyla da beğeni toplayan başarılı futbolcu, sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.
YÜZDE 959'LUK YÜKSELİŞ
Batrakov'un yüksek performansı, sosyal medya hesabına da direkt etki etti.
Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a transfer sürecinde Instagram'da 94 bin 400 takipçisi olan Batrakov'un bugün itibarıyla 1 milyon takipçisi bulunuyor.
Genç futbolcu böylelikle takipçi sayısında yüzde 959'luk bir yükseliş yakaladı.
STUTTGART MAÇINDA İKİ REKOR KIRDI
Aleksey Batrakov, Stuttgart maçında 2 gol atarak Galatasaray tarihine geçti.
Almanya temsilcisinin filelerini 12. ve 15. dakikalarda havalandıran Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında 2 gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.
Batrakov, ayrıca sarı-kırmızılı kulübün tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç oyuncu oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖNE ÇIKAN AYRINTI
Aleksey Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 4 gole ulaşan üçüncü yabancı futbolcu oldu.
Rus futbolcu, Brezilyalı eski santrfor Jardel (2000-2001) ve Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in (2025-2026) ardından sarı-kırmızılı formayla bir Devler Ligi sezonunda en az 4 kez ağları havalandıran üçüncü yabancı olmayı başardı.
GOLLER DIŞINDA DA ETKİSİ BÜYÜK
Aleksey Batrakov, attığı gollerin dışında isabetli paslarıyla ve topsuz alandaki çabasıyla Şampiyonlar Ligi'nde takımına büyük katkı sağladı.
Hızlı oynayarak hücumu yönlendiren ve ileride kolay top kaybetmeyen Batrakov, sezon başından beri takımının oyun kurulumundaki en önemli isimlerinden biri oldu. UEFA'nın sitesindeki bilgiye göre Rus futbolcu, "Devler Ligi"ndeki maçlarda 105 pas denemesinin 88'inde isabet sağladı.
Genç oyuncu, ayrıca 37,7 kilometreyle Şampiyonlar Ligi'nde takımının en fazla mesafe kat eden dördüncü oyuncusu oldu. Bu alanda 43,4 kilometreyle Lucas Torreira zirvede yer alırken, Uruguaylı oyuncuyu 42,7 kilometreyle Senegalli Ismail Jakobs ve 40,2 kilometreyle Kolombiyalı Davinson Sanchez takip etti.
Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada ise 284 dakika sahada kaldı.
BATRAKOV'UN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerine Lokomotiv Moskova altyapısında başlayan Batrakov, 2022 yazında Lokomotiv Moskova II'ye yükseldi.
2024'ün ocak ayında ise A Takım'a yükselen Batrakov, 84 maçta 34 gol - 23 asistlik bir performans sergiledi.
Batrakov, 2026'nın Ağustos ayında ilk kez Rusya dışına çıkarak Galatasaray'a imza attı.
Genç futbolcu, Rusya Milli Takımı ile de 15 maçta 4 gollük bir performans ortaya koydu.