Aleksey Batrakov çılgınlığı. Galatasaray sonrası yüzde 959'luk yükseliş

Aleksey Batrakov, attığı gollerin dışında isabetli paslarıyla ve topsuz alandaki çabasıyla Şampiyonlar Ligi'nde takımına büyük katkı sağladı.

Hızlı oynayarak hücumu yönlendiren ve ileride kolay top kaybetmeyen Batrakov, sezon başından beri takımının oyun kurulumundaki en önemli isimlerinden biri oldu. UEFA'nın sitesindeki bilgiye göre Rus futbolcu, "Devler Ligi"ndeki maçlarda 105 pas denemesinin 88'inde isabet sağladı.

Genç oyuncu, ayrıca 37,7 kilometreyle Şampiyonlar Ligi'nde takımının en fazla mesafe kat eden dördüncü oyuncusu oldu. Bu alanda 43,4 kilometreyle Lucas Torreira zirvede yer alırken, Uruguaylı oyuncuyu 42,7 kilometreyle Senegalli Ismail Jakobs ve 40,2 kilometreyle Kolombiyalı Davinson Sanchez takip etti.

Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada ise 284 dakika sahada kaldı.