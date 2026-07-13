Alexander Sörloth'a ölüm tehdidi yağıyor. Dünya Kupası'ndaki o pozisyon sonrası ortalık karıştı

Sörloth, maç sonrası pozisyonla ilgili düşüncesi sorulduğunda "Topu aldım, dokundum ve kafamı kaldırdım. O anda Stones'un vücudu ve pozisyonuyla Haaland'a pas açısını kapattığını gördüm. Sonra tekrar dokundum, bu kötü bir karardı. Savunmacının hareket etmesini bekledim. O durumda tek istediğim topu Haaland'a paslamaktı. Ancak o saniyenin bir bölümünde pasın mümkün olmadığını, engellendiğini hissettim ve bu yüzden yana gidip şut çekmeye karar verdim. Ne yazık ki şut başarısız oldu." cevabını vermişti.