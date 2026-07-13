Alexander Sörloth'a ölüm tehdidi yağıyor. Dünya Kupası'ndaki o pozisyon sonrası ortalık karıştı
13.07.2026 12:40
Norveç'in uzatmalar sonunda İngiltere'ye elendiği maçta forma giyen Alexander Sörloth, ölüm tehditleri alıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere karşı karşıya geldi.
90 dakikası 1-1 sonuçlanan maçın uzatma dakikalarında öne geçen İngiltere, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.
Turnuvaya veda eden Norveç'te taraftarlar, faturanın büyük bölümünü Alexander Sörloth'a kesildi.
NET FIRSATTA PAS VERMEDİ
İngiltere'ye karşı 44. dakikada önemli bir fırsat yakalayan Norveç'te Alexander Sörloth'un değerlendiremediği pozisyon dünya gündemine oturdu. Hızlı hücuma çıkan Norveç'te rakip yarı alanın sağında topla buluşan Sörloth, 2'ye 1 pozisyonda takım arkadaşı Erling Haaland'a pas atmak yerine pozisyonu kendi tamamlamak istedi.
POZİSYON KAÇTI, GOL GELDİ
İngiltere savunmasının geri dönmesi ve Sörloth'un ağır kalmasının ardından golcü oyuncu kaleyi denedi ancak defans araya girerek tehlikeyi önledi.
Ayrıca bu pozisyondan yaklaşık iki dakika sonra İngiltere, Jude Bellingham'ın golüyle skora 1-1'lik eşitliği getirdi.
ÖLÜM TEHDİDİ YAĞIYOR
Norveçli futbolseverler, pozisyon sonrası Sörloth'un Haaland'a pas atması gerektiğini savunurken bazı saldırganlar oyuncuya tehdit yağdırdı.
Golcü oyuncunun kız arkadaşı Lena Selnes, Norveç'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından taraftarların kendisine attığı yorumları Instagram hikayesinde paylaştı.
Selnes'in paylaşımında kullanıcıların Sörloth'a hakaretlerde bulunduğu görülürken, ölüm tehditleri ve Norveç'i hemen terk etmeleri gerektiğine dair yazılar yer aldı.
SÖRLOTH'UN AÇIKLAMASI
Sörloth, maç sonrası pozisyonla ilgili düşüncesi sorulduğunda "Topu aldım, dokundum ve kafamı kaldırdım. O anda Stones'un vücudu ve pozisyonuyla Haaland'a pas açısını kapattığını gördüm. Sonra tekrar dokundum, bu kötü bir karardı. Savunmacının hareket etmesini bekledim. O durumda tek istediğim topu Haaland'a paslamaktı. Ancak o saniyenin bir bölümünde pasın mümkün olmadığını, engellendiğini hissettim ve bu yüzden yana gidip şut çekmeye karar verdim. Ne yazık ki şut başarısız oldu." cevabını vermişti.